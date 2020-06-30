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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Аустрия
Альтах - Аустрия: обзор матча 30 июня 2020
Альтах
30.06.2020, вторник, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 9 тур
1 : 2
Завершен
Аустрия
27'
Й. Тартаротти
57'
M. Sax
78'
B. Edomwonyi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Аустрия
89'
Желтая карточка
П. Виммер
78'
ГОЛ! 1:2!
B. Edomwonyi
Пас отдал
П. Виммер
Замена
К. Гебауэр
️️️️
F. Pangop
76'
74'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Т. Эбнер
74'
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
К. Моншейн
Желтая карточка
Б. Дабанли
73'
Замена
М. Мак
️️️️
Я. Звишенбрюггер
69'
65'
Замена
П. Виммер
️️️️
Б. Пихлер
57'
ГОЛ! 1:1!
M. Sax
Пас отдал
Т. Эбнер
46'
Замена
M. Sax
️️️️
В. Демаку
Замена
М. Турнвальд
️️️️
Э. Карич
46'
Замена
M. Meilinger
️️️️
S. Sam
46'
Желтая карточка
Й. Тартаротти
36'
Желтая карточка
Я. Звишенбрюггер
28'
ГОЛ! 1:0!
Й. Тартаротти
Пас отдал
S. Sam
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
28
Андерсон
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
18
Эмир Карич
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
30
Манфред Фишер
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
27
Frantz Pangop
ЦФ
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
17
Florian Klein
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
6
Весел Демаку
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Альтах
13
B. Ozegovic
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
7
Maximilian Sax
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
3-2-4-1
39
3
Шмидль
18
Карич
18
Звишенбрюггер
5
Дабанли
28
Андерсон
30
Фишер
20
Тартаротти
0
10
27
4-5-1
1
Пенц
30
14
Палмер-Браун
15
Звиршитц
17
10
6
Демаку
11
Саркария
11
Пихлер
25
Эбнер
14
Моншейн
27
27
Гебауэр
27
Гебауэр
27
18
Карич
34
Турнвальд
34
Турнвальд
18
Карич
18
Звишенбрюггер
31
Мак
31
Мак
18
Звишенбрюггер
10
11
11
10
6
Демаку
7
7
6
Демаку
25
Эбнер
8
Джегго
8
Джегго
25
Эбнер
11
Пихлер
8
Виммер
8
Виммер
11
Пихлер
14
Моншейн
34
34
14
Моншейн
Остались в запасе
Альтах
Аустрия
13
B. Ozegovic
ВР
10
Самуэль Гуэ
ЦП
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
10
Самуэль Гуэ
ЦП
20
Хулио Вильяльба
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Альтах - Аустрия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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