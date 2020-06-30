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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Севилья
Леганес - Севилья: обзор матча 30 июня 2020
Леганес
30.06.2020, вторник, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 3
Завершен
Севилья
23'
О. Торрес
35'
О. Торрес
82'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Севилья
87'
Замена
С. Гомес
️️️️
Х. Навас
87'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
Желтая карточка
М. Гарридо
86'
82'
ГОЛ! 0:3!
М. Эль-Хаддади
Замена
М. Гарридо
️️️️
Б. Хиль
80'
Желтая карточка
Р. Росалес
75'
71'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
О. Торрес
71'
Замена
Фернандо
️️️️
Х. Хордан
68'
Желтая карточка
Х. Хордан
62'
Замена
Э. Банега
️️️️
Сусо
56'
Желтая карточка
Н. Гудель
Замена
Р. Перес
️️️️
Х. Авилес
55'
Замена
Р. Ассале
️️️️
Ресио
55'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Р. Меса
55'
54'
Желтая карточка
Ж. Кунде
Желтая карточка
Р. Меса
52'
35'
ГОЛ! 0:2!
О. Торрес
Пас отдал
Х. Навас
23'
ГОЛ! 0:1!
О. Торрес
Желтая карточка
И. Амаду
17'
Замена
Ч. Авазим
️️️️
К. Омеруо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
36
Ресио
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
35
Пабло Ломбо
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
36
Иван Аморес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
39
Ману Гарридо
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
17
Пабло Перес
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
9
Хосе Мена
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Куэльяр
16
Росалес
4
Омеруо
33
Сильва
5
Бустинса
10
Амаду
36
Ресио
16
Меса
17
Хиль
19
Авилес
10
Герреро
4-3-2-1
31
Вацлик
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
3
Регилон
8
Торрес
8
Гудель
19
Хордан
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
17
Хиль
39
Гарридо
39
Гарридо
17
Хиль
16
Меса
24
Руйбаль
24
Руйбаль
16
Меса
4
Омеруо
15
Авазим
15
Авазим
4
Омеруо
19
Авилес
21
Перес
21
Перес
19
Авилес
36
Ресио
27
Ассале
27
Ассале
36
Ресио
16
Навас
21
Гомес
21
Гомес
16
Навас
19
Хордан
5
Фернандо
5
Фернандо
19
Хордан
10
Сусо
11
Банега
11
Банега
10
Сусо
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
8
Торрес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
8
Торрес
Остались в запасе
Леганес
Севилья
36
Иван Аморес
ЦП
12
Хуан Сориано
ВР
35
Пабло Ломбо
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Пабло Перес
ЦЗ
13
Хави Диас
ВР
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
9
Хосе Мена
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
36
Иван Аморес
ЦП
12
Хуан Сориано
ВР
35
Пабло Ломбо
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Пабло Перес
ЦЗ
13
Хави Диас
ВР
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
9
Хосе Мена
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Леганес - Севилья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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