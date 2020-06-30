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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Янг Бойз
Серветт - Янг Бойз: обзор матча 30 июня 2020
Серветт
30.06.2020, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Янг Бойз
55'
K. Koné (П)
58'
М. Сулеймани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Янг Бойз
Замена
J. Kiassumbua
️️️️
М. Стеванович
88'
Красная карточка
Ж. Фрик
86'
71'
Красная карточка
Ж. Нсаме
67'
Замена
М. Элиа
️️️️
Ж. Лефор
67'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Ж. Лотомба
Замена
К. Имери
️️️️
Б. Кеспедес
63'
62'
Желтая карточка
Ж. Лотомба
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Сулеймани
Пас отдал
Д. Гаудино
56'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
М. Нгамале
56'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
В. Сьерро
56'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
М. Камара
ГОЛ с пенальти! 1:0!
K. Koné
55'
Замена
А. Шалк
️️️️
Г. Кюи
54'
43'
Желтая карточка
В. Сьерро
Желтая карточка
Г. Ондуа
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
3
Christopher Routis
ЦЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
27
Варол Тасар
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
30
Кастриот Имери
ОП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
Янг Бойз
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
3-4-3
32
Фрик
3
Вуйоз
32
Сотье
3
9
Стеванович
10
Кеспедес
8
Конья
5
Ондуа
99
Кюи
20
27
Тасар
3-2-3-1-1
16
фон Бальмус
3
Лотомба
28
Лустенбергер
5
Камара
17
Джанко
21
Лефор
16
Фасснахт
20
Эбишер
4
Сьерро
13
Нгамале
17
Нсаме
10
Кеспедес
30
Имери
30
Имери
10
Кеспедес
99
Кюи
8
Шалк
8
Шалк
99
Кюи
9
Стеванович
1
1
9
Стеванович
21
Лефор
12
Элиа
12
Элиа
21
Лефор
3
Лотомба
25
Гарсия
25
Гарсия
3
Лотомба
5
Камара
4
Соренсен
4
Соренсен
5
Камара
13
Нгамале
10
Сулеймани
10
Сулеймани
13
Нгамале
4
Сьерро
10
Гаудино
10
Гаудино
4
Сьерро
Остались в запасе
Серветт
Янг Бойз
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
Остались в запасе
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Серветт - Янг Бойз
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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