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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм: обзор матча 30 июня 2020
Куинз Парк Рейнджерс
30.06.2020, вторник, 20:30
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 2
Завершен
Фулхэм
1'
Д. Хагилл
21'
Г. Артер
75'
С. Кристи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
90'
+4
Замена
К. МакДональд
️️️️
Т. Кэрни
Замена
И. Хаир
️️️️
Д. Болл
88'
Замена
А. Оте
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
80'
Замена
О. Шодипо
️️️️
Т. Кейн
80'
79'
Замена
М. Ле Марша
️️️️
Б. Рид
75'
ГОЛ! 1:2!
С. Кристи
Пас отдал
Д. Онома
70'
Замена
Д. Брайан
️️️️
А. Кноккарт
70'
Замена
Д. Онома
️️️️
Г. Артер
64'
Желтая карточка
А. Кноккарт
53'
Желтая карточка
Т. Кэрни
Желтая карточка
Д. Хагилл
45'
+1
32'
Желтая карточка
С. Кристи
Желтая карточка
О. Какай
23'
21'
ГОЛ! 1:1!
Г. Артер
ГОЛ! 1:0!
Д. Хагилл
Пас отдал
Р. Мэннинг
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
22
Àngel Rangel
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
15
Арамид Оте
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
3-2-4-1
31
Келли
29
Какай
5
Барбе
34
Кейн
3
Мэннинг
26
Осайи-Самуэль
10
Эзе
10
Амос
5
4
Болл
9
Хагилл
4-3-2-1
1
Родак
3
Одои
6
Гектор
3
Рим
29
Кристи
10
Кэрни
6
Рид
31
Артер
93
Кноккарт
14
Рид
8
Иван Кавалейру
4
Болл
10
Хаир
10
Хаир
4
Болл
26
Осайи-Самуэль
15
Оте
15
Оте
26
Осайи-Самуэль
34
Кейн
30
Шодипо
30
Шодипо
34
Кейн
93
Кноккарт
23
Брайан
23
Брайан
93
Кноккарт
14
Рид
23
Ле Марша
23
Ле Марша
14
Рид
10
Кэрни
29
МакДональд
29
МакДональд
10
Кэрни
31
Артер
17
Онома
17
Онома
31
Артер
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм
47
Джек Кларк
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
22
Àngel Rangel
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
17
Лука де ла Торре
ЦП
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
22
Àngel Rangel
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Остались в запасе
17
Лука де ла Торре
ЦП
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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