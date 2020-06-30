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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Сельта
Мальорка - Сельта: обзор матча 30 июня 2020
Мальорка
30.06.2020, вторник, 20:30
Испания. Примера, 33 тур
5 : 1
Завершен
Сельта
13'
А. Будимир (П)
27'
К. Эрнандес
40'
А. Посо
52'
А. Будимир
60'
С. Севилья
50'
Я. Аспас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Сельта
Желтая карточка
Ф. Гамес
89'
Замена
Л. Жуниор
️️️️
Т. Кубо
83'
Замена
А. Трайковски
️️️️
С. Севилья
83'
80'
Желтая карточка
Д. Мурильо
75'
Желтая карточка
Г. Фернандес
Замена
П. Чаваррия
️️️️
А. Будимир
75'
Замена
А. Фебас
️️️️
Д. Родригес
74'
71'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
К. Васкес
71'
Замена
Д. Айду
️️️️
Рафинья
62'
Замена
Б. Мендес
️️️️
С. Мина
ГОЛ! 5:1!
С. Севилья
Пас отдал
Т. Кубо
60'
Желтая карточка
А. Будимир
54'
ГОЛ! 4:1!
А. Будимир
52'
50'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Я. Аспас
Желтая карточка
М. Вальент
48'
46'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
О. Йокушлу
Замена
Ф. Гамес
️️️️
Лумор
42'
ГОЛ! 3:0!
А. Посо
Пас отдал
Т. Кубо
40'
28'
Замена
Нолито
️️️️
Д. Суарес
ГОЛ! 2:0!
К. Эрнандес
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Будимир
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Рафинья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Мальорка
1
Микель Парера
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Абдон
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Сельта
12
Драган Росич
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
4-2-2-2
1
Рейна
24
Вальент
21
Раильо
15
Лумор
24
Посо
14
Баба
8
Севилья
14
Родригес
14
Кубо
17
Будимир
9
Эрнандес
4-3-1-2
36
Бланко
20
Васкес
24
Мурильо
14
Араужо
15
Оласа
26
Брадарич
5
Йокушлу
12
Рафинья
4
Суарес
10
Аспас
77
Мина
14
Кубо
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
14
Кубо
15
Лумор
15
Гамес
15
Гамес
15
Лумор
14
Родригес
14
Фебас
14
Фебас
14
Родригес
17
Будимир
19
Чаваррия
19
Чаваррия
17
Будимир
8
Севилья
7
Трайковски
7
Трайковски
8
Севилья
77
Мина
10
Мендес
10
Мендес
77
Мина
12
Рафинья
4
Айду
4
Айду
12
Рафинья
4
Суарес
3
Нолито
3
Нолито
4
Суарес
5
Йокушлу
90
Смолов
90
Смолов
5
Йокушлу
20
Васкес
21
Фернандес
21
Фернандес
20
Васкес
Остались в запасе
Мальорка
Сельта
15
Лука Ромеро
АП
25
Жоан Састре
ПЗ
1
Микель Парера
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
9
Абдон
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
12
Драган Росич
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
15
Лука Ромеро
АП
25
Жоан Састре
ПЗ
1
Микель Парера
ВР
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Хиско Кампос
ЦЗ
9
Абдон
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Мальорка - Сельта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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