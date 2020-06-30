Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Портимоненси
Фамаликан - Портимоненси: обзор матча 30 июня 2020
Фамаликан
30.06.2020, вторник, 19:00
Португалия. Примейра, 29 тур
0 : 1
Завершен
Портимоненси
17'
R. Vaz Te
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Портимоненси
Желтая карточка
Г. Ассунсао
89'
88'
Желтая карточка
R.
84'
Замена
R.
️️️️
J. Tavares
84'
Замена
️️️️
А. Боа Морте
Замена
А. Силва
️️️️
Ф. Мартинш
77'
74'
Замена
Бету
️️️️
R. Vaz Te
Желтая карточка
Риччели
73'
Замена
A. Silva
️️️️
У. Рачич
70'
Желтая карточка
Ф. Мартинш
68'
67'
Замена
Б. Кошта
️️️️
В. Роша
Замена
Риччели
️️️️
Н. Перес
46'
31'
Желтая карточка
Денер
17'
ГОЛ! 0:1!
R. Vaz Te
Пас отдал
Табата
Желтая карточка
R. Miranda
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
21
Roderick Miranda
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
10
Ruben Lameiras
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Фабиу Мартинш
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Портимоненси
71
Суичи Гонда
ВР
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
4
Jadson
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
13
Денер
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
10
Табата
ПВ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Фамаликан
1
Rafael Defendi
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
33
Anderson Silva
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
0
Henrique
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
5
RÃ´mulo
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
92
Rodrigo
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
23
Бету
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Алвес
12
Пинту
21
20
Сентельес
18
Перес
10
Рачич
10
28
Гонсалвеш
10
Мартинш
7
Гонсалвеш
11
Мартинес
3-2-3-1-1
71
Гонда
36
Поссиньоло
5
Канде
4
Роша
6
4
10
Боа Морте
13
Денер
12
10
Табата
0
18
Перес
5
Риччели
5
Риччели
18
Перес
10
Рачич
33
33
10
Рачич
10
Мартинш
33
Силва
33
Силва
10
Мартинш
4
Роша
28
Кошта
28
Кошта
4
Роша
12
5
5
12
0
23
Бету
23
Бету
0
Остались в запасе
Фамаликан
Портимоненси
1
Rafael Defendi
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
10
Андерсон Оливейра
АП
92
Rodrigo
ЦФ
94
Самуэл
ВР
0
Henrique
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
21
Марлос Морено
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
1
Rafael Defendi
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
Остались в запасе
10
Андерсон Оливейра
АП
92
Rodrigo
ЦФ
94
Самуэл
ВР
0
Henrique
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
21
Марлос Морено
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Фамаликан - Портимоненси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
Новости команд
Все
Фамаликан
Портимоненси
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+