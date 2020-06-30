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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Суонси
Миллуолл - Суонси: обзор матча 30 июня 2020
Миллуолл
30.06.2020, вторник, 19:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
21'
М. Беннетт
66'
Б. Биалковски (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Суонси
Замена
М. Смит
️️️️
Т. Брэдшоу
85'
83'
Замена
М. Гехи
️️️️
Б. Уилмот
Желтая карточка
М. Уоллес
70'
66'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Биалковски
59'
Замена
Б. Целина
️️️️
Я. Дханда
Замена
К. Мэхони
️️️️
М. Беннетт
46'
25'
Желтая карточка
G. Byers
ГОЛ! 1:0!
М. Беннетт
Пас отдал
Д. Уоллес
21'
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
7
George Byers
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Миллуолл
14
Luke Steele
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Суонси
22
Erwin Mulder
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
12
Nathan Dyer
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
43
Берсант Целина
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-4-2
33
Биалковски
2
Ромео
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
3
Фергюсон
18
Вудс
6
Уилльямс
17
Уоллес
9
Брэдшоу
10
Беннетт
4-4-1-1
28
Вудман
26
Ноутон
16
Уилмот
5
Кабанго
21
Бидуэлл
6
Гримес
31
Дханда
8
Галлахер
7
24
Айю
10
Брюстер
9
Брэдшоу
8
Смит
8
Смит
9
Брэдшоу
10
Беннетт
11
Мэхони
11
Мэхони
10
Беннетт
31
Дханда
43
Целина
43
Целина
31
Дханда
16
Уилмот
6
Гехи
6
Гехи
16
Уилмот
Остались в запасе
Миллуолл
Суонси
14
Luke Steele
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
14
Коннор Робертс
ПЗ
22
Erwin Mulder
ВР
12
Nathan Dyer
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
14
Luke Steele
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
22
Erwin Mulder
ВР
12
Nathan Dyer
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Миллуолл - Суонси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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