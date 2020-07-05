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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Днепр-1
Олимпик - Днепр-1: обзор матча 05 июля 2020
Олимпик
05.07.2020, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, группа B, 7 тур
0 : 2
Завершен
Днепр-1
2'
В. Супряга
64'
С. Булеца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Днепр-1
86'
Желтая карточка
А. Клищук
81'
Замена
A. Chychykov
️️️️
В. Супряга
Замена
Т. Чогадзе
️️️️
N. Verbniy
75'
74'
Замена
М. Лопыренок
️️️️
А. Сваток
74'
Замена
O. Snizhko
️️️️
Ф. Ди Франко
Замена
️️️️
В. Балашов
66'
64'
ГОЛ! 0:2!
С. Булеца
Желтая карточка
D. Grishko
63'
61'
Замена
С. Булеца
️️️️
Д. Коркишко
61'
Замена
С. Кравченко
️️️️
И. Когут
57'
Желтая карточка
O. Khoblenko
Замена
Ш. Захеди
️️️️
Д. Баланюк
22'
15'
Желтая карточка
А. Цуриков
Желтая карточка
Н. Кравченко
9'
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Супряга
Пас отдал
O. Khoblenko
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
4
Dmytro Grishko
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
0
N. Verbniy
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
97
Денис Баланюк
ЦФ
Днепр-1
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
30
Андрей Клищук
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
7
Дмитрий Коркишко
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
Днепр-1
8
Volodymyr Polioviy
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
10
Сергей Булеца
ЦП
0
O. Snizhko
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
44
Арсений Батагов
ЦП
0
A. Chychykov
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
4-4-1-1
4
75
Снурницын
18
4
Кравченко
0
13
Романовский
89
Политыло
14
27
Балашов
97
Баланюк
4-2-5
3
Адамюк
18
Логинов
5
Сваток
9
Цуриков
11
Вакулко
25
Когут
30
Клищук
20
Супряга
9
7
Коркишко
20
Ди Франко
97
Баланюк
7
Захеди
7
Захеди
97
Баланюк
0
9
Чогадзе
9
Чогадзе
0
5
Сваток
71
Лопыренок
71
Лопыренок
5
Сваток
7
Коркишко
10
Булеца
10
Булеца
7
Коркишко
20
Ди Франко
0
0
20
Ди Франко
25
Когут
14
Кравченко
14
Кравченко
25
Когут
20
Супряга
0
0
20
Супряга
Остались в запасе
Олимпик
Днепр-1
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
8
Volodymyr Polioviy
ЦЗ
7
Александр Назаренко
ЦП
44
Арсений Батагов
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Остались в запасе
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
13
Артем Кичак
ВР
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
Остались в запасе
8
Volodymyr Polioviy
ЦЗ
7
Александр Назаренко
ЦП
44
Арсений Батагов
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Статистика матча Олимпик - Днепр-1
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Олимпик
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