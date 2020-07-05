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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Кристиансунд
Стремсгодсет - Кристиансунд: обзор матча 05 июля 2020
Стремсгодсет
05.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
2 : 2
Завершен
Кристиансунд
55'
Й. Хове
77'
М. Мава
28'
А. Пеллегрино
39'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Кристиансунд
82'
Замена
К. Психе
️️️️
A. Coly
82'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
А. Пеллегрино
ГОЛ! 2:2!
М. Мава
77'
Замена
M. Molvadgaard
️️️️
K. Tokstad
76'
Замена
Я. Икаунекс
️️️️
Й. Хове
76'
67'
Замена
С. Серли
️️️️
A. Askar
67'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
D. Peter Ulvestad
59'
Желтая карточка
A. Askar
56'
Замена
Б. Бай
️️️️
Ф. Кастрати
ГОЛ! 1:2!
Й. Хове
55'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
Г. Штенгель
46'
45'
+2
Желтая карточка
A. Coly
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Пеллегрино
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Б. Сермо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
77
Amin Askar
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
Кристиансунд
28
Кристоф Психе
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
2-1-2-5
16
Михра
3
Ханссен
2
Микельсон
18
Ипалибо
10
Штенгель
8
Хове
20
Майгаард
14
Мава
15
Салвесен
11
23
4-3-3
30
5
19
5
Сермо
15
77
Скарсем
6
90
Пеллегрино
15
Кастрати
23
77
11
9
9
11
10
Штенгель
18
Стеневик
18
Стеневик
10
Штенгель
8
Хове
10
Икаунекс
10
Икаунекс
8
Хове
15
Кастрати
13
Бай
13
Бай
15
Кастрати
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
29
Мумбанья
90
Пеллегрино
19
28
Психе
28
Психе
19
5
10
Каллудра
10
Каллудра
5
77
10
Серли
10
Серли
77
Остались в запасе
Стремсгодсет
Кристиансунд
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Крешник Красники
ЦП
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
24
Eirik Johansen
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Крешник Красники
ЦП
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Стремсгодсет - Кристиансунд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Мариенлист
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Стремсгодсет
Кристиансунд
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
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14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
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