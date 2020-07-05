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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Дженоа
Удинезе - Дженоа: обзор матча 05 июля 2020
Удинезе
05.07.2020, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 2
Завершен
Дженоа
44'
С. Фофана
73'
К. Ласанья
81'
Г. Пандев
90+7'
А. Пинамонти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Дженоа
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
А. Пинамонти
90'
+6
Пенальти не реализован!
А. Пинамонти
Замена
Уолес
️️️️
С. Фофана
83'
83'
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Кассата
Желтая карточка
С. Фофана
82'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
К. Ласанья
82'
81'
ГОЛ! 2:1!
Г. Пандев
77'
Замена
А. Фавилли
️️️️
А. Санабрия
ГОЛ! 2:0!
К. Ласанья
Пас отдал
С. Фофана
73'
Замена
М. Зеегелар
️️️️
К. Сема
68'
63'
Желтая карточка
С. Стураро
59'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Я. Фальке
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
И. Несторовски
58'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
Й. Стригер Ларсен
58'
46'
Замена
А. Сумаоро
️️️️
К. Ромеро
46'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
В. Бехрами
ГОЛ! 1:0!
С. Фофана
Пас отдал
Р. Де Пауль
44'
42'
Желтая карточка
Э. Гольданига
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
25'
Желтая карточка
К. Сема
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
15
Уолес
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Дженоа
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
7
Себастьян Эрикссон
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
3-5-2
1
Муссо
5
Троост-Эконг
33
Самир
17
Нуйтинк
12
Сема
7
Де Пауль
18
Яяло
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
15
Ласанья
90
Несторовски
4-4-1-1
1
Перин
18
Гольданига
5
Масиелло
4
Бираски
21
Ромеро
21
Лерагер
27
Стураро
29
Кассата
85
Бехрами
44
Фальке
19
Санабрия
12
Сема
4
Зеегелар
4
Зеегелар
12
Сема
17
Стригер Ларсен
5
тер Авест
5
тер Авест
17
Стригер Ларсен
42
Фофана
15
Уолес
15
Уолес
42
Фофана
90
Несторовски
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
90
Несторовски
15
Ласанья
91
Теодорчик
91
Теодорчик
15
Ласанья
21
Ромеро
5
Сумаоро
5
Сумаоро
21
Ромеро
44
Фальке
21
Пандев
21
Пандев
44
Фальке
19
Санабрия
99
Фавилли
99
Фавилли
19
Санабрия
29
Кассата
21
Дестро
21
Дестро
29
Кассата
85
Бехрами
9
Пинамонти
9
Пинамонти
85
Бехрами
Остались в запасе
Удинезе
Дженоа
20
Мартин Палумбо
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
Главный тренер
Лука Готти
7
Себастьян Эрикссон
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
6
Николо Ровелла
ОП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
20
Мартин Палумбо
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
Остались в запасе
7
Себастьян Эрикссон
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
6
Николо Ровелла
ОП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Удинезе - Дженоа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Удинезе Арена
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