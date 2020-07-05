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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон - Манчестер Сити: обзор матча 05 июля 2020
Саутгемптон
05.07.2020, воскресенье, 21:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
16'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Сити
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
С. Армстронг
90'
+7
86'
Желтая карточка
Г. Жезус
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Адамс
70'
59'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Р. Марез
59'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Р. Стерлинг
57'
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
О. Ромеу
45'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Адамс
Пас отдал
С. Армстронг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Саутгемптон
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
11
Уилл Ферри
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
2
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
4-4-2
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Стивенс
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
27
Редмонд
17
Армстронг
19
Адамс
28
Ингс
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
14
Ляпорт
24
Гарсия
47
Зинченко
5
Фернандиньо
26
Марез
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
21
Сильва
17
Армстронг
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
17
Армстронг
19
Адамс
7
Лонг
7
Лонг
19
Адамс
19
Стерлинг
47
Фоден
47
Фоден
19
Стерлинг
26
Марез
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
26
Марез
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Сити
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
20
Томми Дойл
ЦП
1
Клаудио Браво
ВР
2
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Остались в запасе
20
Томми Дойл
ЦП
1
Клаудио Браво
ВР
2
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Мэри
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