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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Риу Аве
Жил Висенте - Риу Аве: обзор матча 05 июля 2020
Жил Висенте
05.07.2020, воскресенье, 19:00
Португалия. Примейра, 30 тур
1 : 0
Завершен
Риу Аве
39'
Родригао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Риу Аве
83'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
Желтая карточка
С. Лима
80'
Замена
A. Isaiah
️️️️
Р. Рибейру
80'
Замена
Б. Краев
️️️️
С. Лима
80'
Замена
В. Карвальо
️️️️
К. Гонсалвеш
70'
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
И. Барай
56'
Вторая желтая
Р. Фернандеш
54'
46'
Замена
B. Moreira
️️️️
Н. Монте
46'
Замена
Мессиас
️️️️
П. Амарал
46'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
D. Lopes
ГОЛ! 1:0!
Родригао
Пас отдал
Р. Рибейру
39'
38'
Желтая карточка
П. Амарал
Желтая карточка
Р. Фернандеш
28'
22'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
А. Мусрати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
23
Edwin Banguera
ЦЗ
3
William Soares
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
91
Сандро Лима
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Жил Висенте
94
Bruno
ВР
99
Ahmed Isaiah
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
10
Hugo Vieira
ЦФ
Риу Аве
28
Пауло Витор
ВР
24
Мессиас
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
25
Наджак
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
45
Leandro Silva
ЦФ
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
4-2-4
33
78
26
Фернандеш
23
5
Родригао
3
5
Гонсалвеш
20
Рибейру
7
Лоуренси
91
Лима
77
Барай
4-2-4
1
20
Монте
21
Боревкович
24
Амарал
2
Рейс
8
73
Мусрати
20
Карлос Манэ
20
10
Дала
9
Тареми
20
Рибейру
99
99
20
Рибейру
91
Лима
23
Краев
23
Краев
91
Лима
5
Гонсалвеш
6
Карвальо
6
Карвальо
5
Гонсалвеш
77
Барай
21
Афонсо
21
Афонсо
77
Барай
24
Амарал
24
Мессиас
24
Мессиас
24
Амарал
73
Мусрати
6
Аугусто
6
Аугусто
73
Мусрати
20
11
Сантуш
11
Сантуш
20
20
Монте
9
9
20
Монте
Остались в запасе
Жил Висенте
Риу Аве
94
Bruno
ВР
16
Самуэль Лино
ЦФ
10
Hugo Vieira
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
45
Leandro Silva
ЦФ
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
25
Наджак
ПЗ
28
Пауло Витор
ВР
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
94
Bruno
ВР
16
Самуэль Лино
ЦФ
10
Hugo Vieira
ЦФ
Остались в запасе
45
Leandro Silva
ЦФ
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
25
Наджак
ПЗ
28
Пауло Витор
ВР
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Жил Висенте - Риу Аве
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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