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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Хетафе
Осасуна - Хетафе: обзор матча 05 июля 2020
Осасуна
05.07.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 34 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Хетафе
Желтая карточка
Х. Мануэль Арнайц
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Чема
87'
Желтая карточка
Х. Молина
87'
Замена
У. Дуро
️️️️
Х. Молина
85'
Желтая карточка
М. Кукурелья
Замена
Ф. Мерида
️️️️
И. Перес
81'
Замена
И. Видаль
️️️️
Ф. Ронкалья
81'
Желтая карточка
И. Перес
79'
71'
Желтая карточка
Х. Мата
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Адриан
70'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Э. Барха
69'
68'
Замена
Д. Тимор
️️️️
Д. Суарес
52'
Замена
Чема
️️️️
Х. Этчейта
Желтая карточка
Р. Навас
39'
Желтая карточка
А. Эрнандес
37'
Желтая карточка
Ойер
16'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
М. Кардона
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Осасуна
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
7
Хон Монкайола
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Хетафе
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Джейсон
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Эррера
2
Эступиньян
16
Навас
15
Эрнандес
14
Ронкалья
6
Ойер
5
Брашанац
21
Перес
11
Барха
20
Адриан
22
Кардона
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
3
Этчейта
2
Джене
12
Ньом
17
Кукурелья
88
Максимович
8
Арамбарри
17
Мата
19
Молина
20
Адриан
14
Гарсия
14
Гарсия
20
Адриан
14
Ронкалья
22
Видаль
22
Видаль
14
Ронкалья
21
Перес
8
Мерида
8
Мерида
21
Перес
11
Барха
10
Торрес
10
Торрес
11
Барха
22
Кардона
11
Арнайц
11
Арнайц
22
Кардона
3
Этчейта
5
Чема
5
Чема
3
Этчейта
22
Суарес
24
Тимор
24
Тимор
22
Суарес
19
Молина
9
Дуро
9
Дуро
19
Молина
Остались в запасе
Осасуна
Хетафе
24
Хави Мартинес
АП
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
23
Джейсон
ПВ
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
76
Файкал Файр
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
24
Хави Мартинес
АП
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
76
Файкал Файр
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Осасуна - Хетафе
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Эль Садар
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