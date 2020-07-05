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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Хартберг
Штурм - Хартберг: обзор матча 05 июля 2020
Штурм
05.07.2020, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 10 тур
1 : 4
Завершен
Хартберг
4'
Я. Яншер
34'
L. Gabbichler
37'
Д. Тадич
44'
Д. Тадич
90+2'
Т. Авлонитис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Хартберг
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
Т. Авлонитис
77'
Замена
C. Kropfl
️️️️
Р. Реп
Замена
M. Krienzer
️️️️
К. Фрайсенбихлер
74'
Желтая карточка
Т. Авлонитис
68'
Замена
Д. Шабанхаджай
️️️️
Т. Рохер
65'
58'
Замена
Т. Острак
️️️️
L. Gabbichler
46'
Замена
S. Rasswalder
️️️️
Т. Роттер
46'
Замена
Д. Канкола
️️️️
А. Данте
Замена
Э. Сакич
️️️️
В. Труммер
46'
Замена
C. Leitgeb
️️️️
Ф. Хуспек
46'
44'
ГОЛ! 1:3!
Д. Тадич
Пас отдал
Т. Кайнц
37'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тадич
Пас отдал
Т. Кайнц
34'
ГОЛ! 1:1!
L. Gabbichler
Желтая карточка
К. Фрайсенбихлер
18'
16'
Желтая карточка
Т. Роттер
ГОЛ! 1:0!
Я. Яншер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
17
Винсент Труммер
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
0
L. Gabbichler
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
29
Peter Tschernegg
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
24
Christoph Leitgeb
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
15
Sebastian Zettl
ЦФ
28
Winfred Amoah
ЦФ
39
Martin Krienzer
ЦФ
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
7
Siegfried Rasswalder
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
0
C. Kropfl
ЦП
7
Томаш Острак
АП
25
Dominik Kirnbauer
ЦФ
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
3-5-1-1
28
Зибенхандль
5
Авлонитис
35
Гейрхофер
17
Труммер
18
Рохер
8
Китеишвили
17
Ягер
25
Хирлендер
89
Яншер
18
Хуспек
30
Фрайсенбихлер
3-5-1-1
1
Свете
4
14
Клем
31
Роттер
55
Реп
29
29
Нимага
23
Кайнц
44
Данте
0
24
Тадич
18
Рохер
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
18
Рохер
30
Фрайсенбихлер
39
39
30
Фрайсенбихлер
17
Труммер
66
Сакич
66
Сакич
17
Труммер
18
Хуспек
24
24
18
Хуспек
0
7
Острак
7
Острак
0
31
Роттер
7
7
31
Роттер
44
Данте
18
Канкола
18
Канкола
44
Данте
55
Реп
0
0
55
Реп
Остались в запасе
Штурм
Хартберг
15
Sebastian Zettl
ЦФ
28
Winfred Amoah
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
Главный тренер
Хайко Фогель
25
Dominik Kirnbauer
ЦФ
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
21
Florian Faist
ВР
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
15
Sebastian Zettl
ЦФ
28
Winfred Amoah
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
Остались в запасе
25
Dominik Kirnbauer
ЦФ
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
21
Florian Faist
ВР
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Хартберг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
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