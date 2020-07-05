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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Тун
Люцерн - Тун: обзор матча 05 июля 2020
Люцерн
05.07.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Тун
10'
Лукас
13'
F. Margiotta
62'
П. Шурпф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Тун
Замена
D. Mistrafovic
️️️️
М. Бюрх
86'
Замена
М. Бюрки
️️️️
B. Eleke
71'
64'
Замена
M. Castroman
️️️️
Н. Хаслер
ГОЛ! 3:0!
П. Шурпф
Пас отдал
F. Margiotta
62'
57'
Замена
Х. Банде
️️️️
С. Рапп
Замена
С. Сидлер
️️️️
Л. Эмини
46'
15'
Желтая карточка
L. Bertone
15'
Желтая карточка
N. Havenaar
ГОЛ! 2:0!
F. Margiotta
Пас отдал
П. Шурпф
13'
ГОЛ! 1:0!
Лукас
Пас отдал
М. Бюрх
10'
Замена
П. Шурпф
️️️️
И. Ндиайе
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Ридер
ЦФ
19
Francesco Margiotta
ЦФ
10
Blessing Eleke
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Тун
91
Гийом Февр
ВР
55
Nikki Havenaar
ЦЗ
31
Stefan Glarner
ЦЗ
20
Ниас Хефти
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
6
Leonardo Bertone
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
4
Miguel Rodrigues
ЦФ
7
Симоне Рапп
ЦФ
9
Ridge Munsy
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Люцерн
23
Simon Enzler
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
Тун
30
Andreas Hirzel
ВР
39
Sven Joss
ЦЗ
7
Miguel Castroman
ЦП
4
Kenan Fatkic
ЦП
16
Джастин Рот
ЦП
15
Hiran Ahmed
ЦФ
12
Хассан Банде
ЦФ
4-2-4
27
Мюллер
5
Кнежевич
15
Бюрх
17
5
Лукас
10
Шульц
10
Эмини
10
Ридер
7
Ндиайе
10
19
3-4-3
91
Февр
55
31
20
Хефти
6
4
Хаслер
13
Карлен
23
Тосетти
9
7
Рапп
4
10
23
Бюрки
23
Бюрки
10
10
Эмини
24
Сидлер
24
Сидлер
10
Эмини
15
Бюрх
20
20
15
Бюрх
7
Ндиайе
11
Шурпф
11
Шурпф
7
Ндиайе
4
Хаслер
7
7
4
Хаслер
7
Рапп
12
Банде
12
Банде
7
Рапп
Остались в запасе
Люцерн
Тун
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
23
Simon Enzler
ВР
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
15
Hiran Ahmed
ЦФ
30
Andreas Hirzel
ВР
39
Sven Joss
ЦЗ
4
Kenan Fatkic
ЦП
16
Джастин Рот
ЦП
Главный тренер
Джефф Сайбене
Остались в запасе
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
23
Simon Enzler
ВР
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
Остались в запасе
15
Hiran Ahmed
ЦФ
30
Andreas Hirzel
ВР
39
Sven Joss
ЦЗ
4
Kenan Fatkic
ЦП
16
Джастин Рот
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Джефф Сайбене
Статистика матча Люцерн - Тун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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