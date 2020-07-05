Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона: обзор матча 05 июля 2020
Вильярреал
05.07.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 4
Завершен
Барселона
14'
Ж. Морено
3'
П. Торрес (АГ)
20'
Л. Суарес
45'
А. Гризманн
86'
А. Фати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Барселона
86'
ГОЛ! 1:4!
А. Фати
Пас отдал
Ж. Альба
82'
Замена
Р. Араухо
️️️️
Ж. Пике
73'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
С. Бускетс
72'
Замена
А. Фати
️️️️
А. Гризманн
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
К. Бакка
70'
60'
Замена
Р. Пуч
️️️️
Н. Семеду
60'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Л. Суарес
Замена
М. Тригерос
️️️️
С. Касорла
56'
Замена
М. Гомес
️️️️
Ж. Морено
46'
Замена
Бруно
️️️️
В. Иборра
46'
45'
ГОЛ! 1:3!
А. Гризманн
Пас отдал
Л. Месси
Замена
К. Бакка
️️️️
П. Алькасер
36'
20'
ГОЛ! 1:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
П. Торрес
18'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
14'
3'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Вильярреал
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Мончу
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
5
Морено
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Гаспар
99
Ангисса
10
Иборра
8
Касорла
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
7
Морено
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
27
Семеду
2
Лангле
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
23
Видаль
10
Месси
9
Суарес
7
Гризманн
7
Морено
16
Гомес
16
Гомес
7
Морено
10
Иборра
21
Бруно
21
Бруно
10
Иборра
8
Касорла
14
Тригерос
14
Тригерос
8
Касорла
9
Алькасер
70
Бакка
70
Бакка
9
Алькасер
Бакка
14
Ниньо
14
Ниньо
Бакка
7
Гризманн
31
Фати
31
Фати
7
Гризманн
3
Пике
33
Араухо
33
Араухо
3
Пике
9
Суарес
11
Ракитич
11
Ракитич
9
Суарес
27
Семеду
10
Пуч
10
Пуч
27
Семеду
5
Бускетс
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
5
Бускетс
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
10
Алекс Кольядо
ПВ
2
Дани Морер
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
6
Мончу
ЦП
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
2
Дани Морер
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
6
Мончу
ЦП
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Вильярреал - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Барселона
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
13:19
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
13:19
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
Вчера, 17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 14:50
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
21 ноября
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+