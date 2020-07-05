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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Фиорентина
Парма - Фиорентина: обзор матча 05 июля 2020
Парма
05.07.2020, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
49'
Ю. Куцка (П)
19'
Э. Пульгар (П)
31'
Э. Пульгар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Фиорентина
90'
+5
Желтая карточка
Р. Соттиль
Желтая карточка
Я. Куртич
89'
87'
Замена
Ф. Чеккерини
️️️️
П. Кутроне
86'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Дальберт
Замена
М. Спрокати
️️️️
Жервиньо
85'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Д. Кулушевски
82'
79'
Желтая карточка
П. Кутроне
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Р. Гальоло
74'
Замена
А. Грасси
️️️️
Г. Бругман
74'
66'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ф. Рибери
63'
Желтая карточка
Н. Миленкович
52'
Желтая карточка
Игор
49'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ю. Куцка
49'
46'
Замена
П. Лирола
️️️️
Л. Венути
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Я. Карамо
46'
45'
+4
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
М. Бенасси
Желтая карточка
Ю. Куцка
41'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
39'
Желтая карточка
Г. Бругман
38'
32'
Желтая карточка
Л. Венути
31'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Пульгар
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Пульгар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
4-1-3-2
55
Сепе
2
Якопони
22
Алвеш
5
Гальоло
36
Дармиан
16
Бругман
33
Куцка
27
Куртич
21
Кулушевски
27
Жервиньо
14
Карамо
4-1-3-1
1
Террачиано
31
Миленкович
2
Пеццелла
5
Венути
29
Дальберт
5
Пульгар
24
Бенасси
32
Дункан
7
Рибери
10
Кутроне
5
Гальоло
3
Пеццелла
3
Пеццелла
5
Гальоло
16
Бругман
33
Грасси
33
Грасси
16
Бругман
27
Жервиньо
93
Спрокати
93
Спрокати
27
Жервиньо
21
Кулушевски
26
Силигарди
26
Силигарди
21
Кулушевски
14
Карамо
14
Корнелиус
14
Корнелиус
14
Карамо
7
Рибери
14
Кьеза
14
Кьеза
7
Рибери
5
Венути
14
Лирола
14
Лирола
5
Венути
10
Кутроне
11
Чеккерини
11
Чеккерини
10
Кутроне
24
Бенасси
8
Кастровилли
8
Кастровилли
24
Бенасси
29
Дальберт
23
Соттиль
23
Соттиль
29
Дальберт
Остались в запасе
Парма
Фиорентина
23
Маттео Скоццарелла
ОП
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
7
Кевин Агудело
ПВ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
7
Кевин Агудело
ПВ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Парма - Фиорентина
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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