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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Сарпсборг 08
Сандефьорд - Сарпсборг 08: обзор матча 05 июля 2020
Сандефьорд
05.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
0 : 3
Завершен
Сарпсборг 08
15'
И. Кулибали
29'
Й. Ларсен
80'
Й. Солтведт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Сарпсборг 08
90'
+2
Замена
С. Ярль
️️️️
А. Салетрос
86'
Замена
А. Тветер
️️️️
Й. Ларсен
Замена
М. Валес
️️️️
L. Grorud
84'
80'
ГОЛ! 0:3!
Й. Солтведт
Пас отдал
А. Салетрос
69'
Замена
Й. Солтведт
️️️️
М. Офкир
68'
Желтая карточка
И. Кулибали
Замена
M. Kreuzriegler
️️️️
Э. Бренден
62'
46'
Замена
Д. Линдсет
️️️️
S. Bojang
41'
Желтая карточка
S. Bojang
29'
ГОЛ! 0:2!
Й. Ларсен
Пас отдал
J. Thomassen
18'
Желтая карточка
Б. Утвик
15'
ГОЛ! 0:1!
И. Кулибали
Пас отдал
А. Салетрос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
15
Эрик Бренден
ЦП
10
Rufo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Сандефьорд
3
Марк Валес
ЦП
7
Marcos Celorrio
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
Сарпсборг 08
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
25
Александер Якобсен
ЛВ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
1-1-1-5
19
Куртович
15
Бренден
99
Хансен
5
28
Гуссиас
6
7
2
2-2-1-5
4
Утвик
3
Наэсс
48
Кулибали
6
Салетрос
11
Офкир
91
14
Ларсен
16
2
5
3
3
15
Бренден
4
4
15
Бренден
2
3
Валес
3
Валес
2
14
Ларсен
9
Тветер
9
Тветер
14
Ларсен
2
10
Линдсет
10
Линдсет
2
6
Салетрос
55
Ярль
55
Ярль
6
Салетрос
11
Офкир
17
Солтведт
17
Солтведт
11
Офкир
Остались в запасе
Сандефьорд
Сарпсборг 08
7
Marcos Celorrio
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
22
Aslak Falch
ЦФ
25
Александер Якобсен
ЛВ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
7
Marcos Celorrio
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
George Gibson
ЦФ
Остались в запасе
22
Aslak Falch
ЦФ
25
Александер Якобсен
ЛВ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Сандефьорд - Сарпсборг 08
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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Сарпсборг 08
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2022.02.15 19:53
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2022.01.24 19:53
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2020.02.14 17:22
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