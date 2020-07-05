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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Зальцбург
ЛАСК - Зальцбург: обзор матча 05 июля 2020
ЛАСК
05.07.2020, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 10 тур
0 : 3
Завершен
Зальцбург
67'
Д. Собослаи (П)
73'
А. Рамальо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Зальцбург
81'
Желтая карточка
А. Рамальо
75'
Замена
С. Койта
️️️️
Х. У-Джо
75'
Замена
К. Адейеми
️️️️
П. Дака
73'
ГОЛ! 0:2!
А. Рамальо
67'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Собослаи
Желтая карточка
Г. Траунер
59'
Замена
Х. Балич
️️️️
С. Тетте
57'
56'
Замена
Н. Окафор
️️️️
М. Окугава
56'
Замена
М. Камара
️️️️
А. Вальчи
Замена
М. Рагуц
️️️️
Клаусс
44'
41'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
М. Вебер
Желтая карточка
А. Андраде
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
16
Андраде
8
Холланд
36
Реннер
34
Михорль
26
Ранфтль
28
Фризер
99
Клаусс
10
Тетте
4-3-1-2
23
Станкович
5
Вальчи
8
Вебер
5
Рамальо
17
Ульмер
16
Юнузович
12
Мвепу
7
Окугава
8
Собослаи
27
Дака
16
У-Джо
10
Тетте
18
Балич
18
Балич
10
Тетте
99
Клаусс
9
Рагуц
9
Рагуц
99
Клаусс
7
Окугава
19
Окафор
19
Окафор
7
Окугава
27
Дака
14
Адейеми
14
Адейеми
27
Дака
5
Вальчи
4
Камара
4
Камара
5
Вальчи
8
Вебер
5
Кристенсен
5
Кристенсен
8
Вебер
16
У-Джо
20
Койта
20
Койта
16
У-Джо
Остались в запасе
ЛАСК
Зальцбург
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча ЛАСК - Зальцбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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