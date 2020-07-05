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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Мидтьюлланд
Нордшелланд - Мидтьюлланд: обзор матча 05 июля 2020
Нордшелланд
05.07.2020, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Нордшелланд
1
Николай Ларсен
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
58
Арал Симсир
ЦФ
29
Ронни Шварц
ЦФ
4-2-2-2
1
Виндаль
17
Тюхосен
5
18
Месик
4
Хансен
10
Диоманде
8
Андерсен
14
Дамсгор
20
Кудус
11
Садик
7
Сулемана
4-1-3-1-1
1
Хансен
24
Шольц
28
Святченко
2
Андерссон
29
Паулиньо
2
Каюсте
23
Андерсон
11
Мабиль
16
Ониика
10
Дрейер
9
Каба
Остались в запасе
Нордшелланд
Мидтьюлланд
1
Николай Ларсен
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
58
Арал Симсир
ЦФ
29
Ронни Шварц
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
1
Николай Ларсен
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
58
Арал Симсир
ЦФ
29
Ронни Шварц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Нордшелланд - Мидтьюлланд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
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