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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Астон Вилла
Ливерпуль - Астон Вилла: обзор матча 05 июля 2020
Ливерпуль
05.07.2020, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
71'
С. Мане
89'
К. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Астон Вилла
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Э. Робертсон
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
К. Джонс
Пас отдал
М. Салах
89'
Замена
К. Джонс
️️️️
Н. Кейта
85'
85'
Замена
И. Вассилев
️️️️
Трезеге
74'
Замена
Хота
️️️️
А. Эль-Гази
74'
Замена
М. Саматта
️️️️
К. Дэвис
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Н. Кейта
71'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
61'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Фабиньо
61'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Ориги
60'
36'
Желтая карточка
Д. МакГинн
Желтая карточка
Э. Робертсон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Астон Вилла
25
Пепе Рейна
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
24
Хота
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
21
Окслэд-Чемберлен
8
Кейта
10
Мане
10
Салах
27
Ориги
4-2-3-1
25
Рейна
15
Конса
30
Хаус
2
Мингс
3
Тэйлор
7
МакГинн
15
Луис
21
Эль-Гази
10
Грилиш
7
Трезеге
9
Дэвис
3
Робертсон
3
Уильямс
3
Уильямс
3
Робертсон
8
Кейта
21
Джонс
21
Джонс
8
Кейта
6
Фабиньо
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Фабиньо
21
Окслэд-Чемберлен
23
Вейналдум
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
9
Фирмино
9
Фирмино
27
Ориги
7
Трезеге
19
Вассилев
19
Вассилев
7
Трезеге
21
Эль-Гази
24
Хота
24
Хота
21
Эль-Гази
9
Дэвис
25
Саматта
25
Саматта
9
Дэвис
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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