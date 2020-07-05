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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Леганес
Эспаньол - Леганес: обзор матча 05 июля 2020
Эспаньол
05.07.2020, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Леганес
53'
Х. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Леганес
90'
+1
Желтая карточка
Х. Авилес
Вторая желтая
Х. Кальери
88'
Желтая карточка
Х. Кальери
88'
Желтая карточка
С. Дардер
86'
84'
Желтая карточка
Д. Сиовас
82'
Замена
Ресио
️️️️
И. Амаду
81'
Замена
Ч. Авазим
️️️️
А. Руйбаль
Замена
О. Мелендо
️️️️
А. Эмбарба
71'
67'
Желтая карточка
Р. Ассале
66'
Замена
Х. Авилес
️️️️
Р. Росалес
Замена
М. Варгас
️️️️
А. Педроса
64'
Замена
Х. Кальери
️️️️
В. Лей
64'
58'
Замена
Р. Ассале
️️️️
М. Анхель Герреро
53'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сильва
Пас отдал
Р. Перес
Желтая карточка
Р. де Томас
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Руфете
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эспаньол
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Леганес
35
Пабло Ломбо
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
28
Иван Лопес
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Хави Эрасо
ЦП
36
Ресио
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
39
Ману Гарридо
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Лопес
17
Педроса
20
Эспиноcа
6
Кабрера
25
Рока
5
Лопес
21
Лопес
10
Дардер
7
Лей
23
Эмбарба
9
де Томас
3-3-1-1-1
25
Куэльяр
5
Бустинса
16
Росалес
28
Тарин
33
Сильва
10
Амаду
13
Родригес
21
Перес
24
Руйбаль
10
Герреро
17
Педроса
8
Варгас
8
Варгас
17
Педроса
23
Эмбарба
21
Мелендо
21
Мелендо
23
Эмбарба
9
Кампусано
9
Кампусано
7
Лей
9
Кальери
9
Кальери
7
Лей
24
Руйбаль
15
Авазим
15
Авазим
24
Руйбаль
10
Амаду
36
Ресио
36
Ресио
10
Амаду
16
Росалес
19
Авилес
19
Авилес
16
Росалес
10
Герреро
27
Ассале
27
Ассале
10
Герреро
Остались в запасе
Эспаньол
Леганес
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Франсиско Руфете
28
Иван Лопес
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
39
Ману Гарридо
ЦФ
35
Пабло Ломбо
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Остались в запасе
28
Иван Лопес
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
39
Ману Гарридо
ЦФ
35
Пабло Ломбо
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
Главный тренер
Франсиско Руфете
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Эспаньол - Леганес
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Стейдж Фронт
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