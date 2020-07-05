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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Бранн
Буде-Глимт - Бранн: обзор матча 05 июля 2020
Буде-Глимт
05.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
5 : 0
Завершен
Бранн
7'
K. Junker
12'
K. Junker
32'
Ф. Зинкернагель (П)
34'
У. Салтнес
54'
K. Junker
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Бранн
Замена
С. Тунекти
️️️️
Ф. Зинкернагель
81'
Замена
O. Amund Sveen
️️️️
Б. Матиас Мое
81'
77'
Замена
М. Менерт
️️️️
A. Ordagić
Замена
S. Skytte
️️️️
С. Фет
70'
Замена
М. Хейбротен
️️️️
М. Лоде
70'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
K. Junker
69'
60'
Замена
Т. Грегор
️️️️
Р. Кристиансен
60'
Замена
C. Rismark
️️️️
В. Форрен
ГОЛ! 5:0!
K. Junker
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
54'
46'
Замена
B. Acosta
️️️️
У. Кольскоген
46'
Замена
Д. Соренсен
️️️️
Т. Тенисте
42'
Желтая карточка
A. Ordagić
ГОЛ! 4:0!
У. Салтнес
34'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Зинкернагель
32'
ГОЛ! 2:0!
K. Junker
Пас отдал
У. Салтнес
12'
ГОЛ! 1:0!
K. Junker
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Бранн
16
Али Ахамада
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
2
Таийо Тенисте
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Sammy Skytte
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
Бранн
4
Томас Грегор
ЛЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
15
Bismar Acosta
ЦФ
4
Christian Rismark
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Смитс
15
Бьоркан
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
18
Мое
19
Фет
14
Салтнес
10
Хеуге
11
Зинкернагель
77
3-2-1-1-3
16
Ахамада
4
Форрен
24
Кристиансен
2
Тенисте
24
Кольскоген
24
Странд
21
Тэйлор
7
Коомсон
99
Бамба
10
23
11
Зинкернагель
17
Тунекти
17
Тунекти
11
Зинкернагель
2
Лоде
22
Хейбротен
22
Хейбротен
2
Лоде
77
22
Бонифаци
22
Бонифаци
77
18
Мое
22
22
18
Мое
19
Фет
2
2
19
Фет
24
Кольскоген
15
15
24
Кольскоген
24
Кристиансен
4
Грегор
4
Грегор
24
Кристиансен
4
Форрен
4
4
4
Форрен
10
77
Менерт
77
Менерт
10
2
Тенисте
26
Соренсен
26
Соренсен
2
Тенисте
Остались в запасе
Буде-Глимт
Бранн
12
Никита Хайкин
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
Остались в запасе
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Буде-Глимт - Бранн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
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