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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Мьёндален
Мольде - Мьёндален: обзор матча 05 июля 2020
Мольде
05.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
2 : 1
Завершен
Мьёндален
31'
Ф. Эушнес
32'
Й. Китолано
61'
К. Янсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Мьёндален
Замена
Ш. Синюан
️️️️
Э. Хуссэйн
90'
87'
Желтая карточка
В. Драгснес
86'
Пенальти не реализован!
C. Gauseth
85'
Замена
J. Solberg
️️️️
К. Янсен
Замена
Э. Андерсен
️️️️
О. Омойджуанфо
80'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
Э. Хестад
80'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Э. Кнутсон
69'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Т. Кристенсен
69'
Желтая карточка
М. Бьорнбак
68'
62'
Замена
️️️️
T. Brochmann
61'
ГОЛ! 2:1!
К. Янсен
46'
Замена
C. Gauseth
️️️️
S. Lalle Ibrahim
46'
Замена
F. Brustad
️️️️
S. Aasmundsen
ГОЛ! 2:0!
Й. Китолано
Пас отдал
Э. Кнутсон
32'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Эушнес
Пас отдал
Т. Кристенсен
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
1
Sosha Makani
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
23
Магнус Эйкрем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Мьёндален
32
Jorge Vieira
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Линде
25
Китолано
15
Бьорнбак
6
Эллингсен
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
10
Кристенсен
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
5
Хестад
10
Омойджуанфо
2-1-5
3
Янсен
20
Драгснес
7
Ларсен
7
4
15
5
33
8
Хуссэйн
18
Синюан
18
Синюан
8
Хуссэйн
5
Хестад
90
Джеймс
90
Джеймс
5
Хестад
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
10
Омойджуанфо
23
Андерсен
23
Андерсен
10
Омойджуанфо
10
Кристенсен
23
Эйкрем
23
Эйкрем
10
Кристенсен
3
Янсен
6
6
3
Янсен
22
11
11
22
33
8
8
33
Остались в запасе
Мольде
Мьёндален
2
Генри Уинго
ПЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
2
Генри Уинго
ПЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Мольде - Мьёндален
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
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