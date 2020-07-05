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АПЛ 2026/2027
Бернли - Шеффилд Юнайтед
Бернли - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 05 июля 2020
Бернли
05.07.2020, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
43'
Д. Тарковски
80'
Д. Иган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Шеффилд Юнайтед
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Э. Питерс
90'
+5
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Иган
Пас отдал
Б. Шарп
75'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
К. Бешам
71'
Замена
Л. Муссе
️️️️
О. МакБарни
Замена
К. Вуд
️️️️
М. Выдра
69'
55'
Замена
Д. О'Коннелл
️️️️
Д. Робинсон
54'
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. Норвуд
ГОЛ! 1:0!
Д. Тарковски
Пас отдал
Д. Родригес
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
32
Джордж Балдок
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
44
Мейс Гудридж
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Макс Томсон
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Поуп
6
Тарковски
13
Лонг
18
Тэйлор
33
Питерс
8
Вествуд
27
Бардсли
8
Браунхилл
11
Макнил
11
Выдра
16
Родригес
4-4-2
1
Хендерсон
6
Бешам
15
Иган
14
Робинсон
3
Стивенс
32
Балдок
16
Берге
10
Норвуд
23
Осборн
17
МакГолдрик
9
МакБарни
33
Питерс
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
33
Питерс
11
Выдра
9
Вуд
9
Вуд
11
Выдра
14
Робинсон
5
О'Коннелл
5
О'Коннелл
14
Робинсон
6
Бешам
6
Родуэлл
6
Родуэлл
6
Бешам
10
Норвуд
14
Шарп
14
Шарп
10
Норвуд
9
МакБарни
11
Муссе
11
Муссе
9
МакБарни
Остались в запасе
Бернли
Шеффилд Юнайтед
4
Бобби Томас
ЦЗ
44
Мейс Гудридж
ЦП
35
Макс Томсон
ЦФ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
4
Бобби Томас
ЦЗ
44
Мейс Гудридж
ЦП
35
Макс Томсон
ЦФ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Джош Бенсон
ЦП
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Бернли - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Тюрф Мур
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