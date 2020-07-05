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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Рапид
Вольфсберг - Рапид: обзор матча 05 июля 2020
Вольфсберг
05.07.2020, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 10 тур
3 : 1
Завершен
Рапид
23'
М. Шмербек
33'
К. Верницниг
72'
Ш. Вайссман
75'
К. Китагава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Рапид
Замена
С. Перич
️️️️
М. Новак
85'
Замена
S. Gölles
️️️️
М. Йойич
79'
79'
Замена
S. Auer
️️️️
М. Ульманн
77'
Желтая карточка
A. Hajdari
75'
ГОЛ! 3:1!
К. Китагава
ГОЛ! 3:0!
Ш. Вайссман
72'
70'
Замена
К. Китагава
️️️️
Т. Фонтас
70'
Замена
М. Ибрагимоглу
️️️️
Э. Кара
Замена
Ш. Дьен
️️️️
М. Шмербек
58'
Замена
L. Schmitz
️️️️
M. Gollner
58'
Замена
М. Ляйтгеб
️️️️
С. Спранглер
57'
46'
Замена
К. Аразе
️️️️
К. Кнасмюллнер
46'
Замена
A. Hajdari
️️️️
Д. Велимирович
45'
+1
Желтая карточка
Ш. Шваб
42'
Желтая карточка
Д. Велимирович
ГОЛ! 2:0!
К. Верницниг
Пас отдал
М. Лиендл
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Шмербек
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Далибор Велимирович
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
39
Stefan Gölles
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
46
Paul Gobara
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
38
Adrian Hajdari
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
4-5-1
31
Кофлер
27
Новак
15
Рнич
4
22
Баумгартнер
10
Лиендл
24
Верницниг
6
Спранглер
18
Йойич
34
Шмербек
19
Вайссман
3-1-5-1
25
Гартлер
47
Велимирович
12
Граймль
31
Ульманн
21
Любичич
28
Кнасмюллнер
21
Петрович
22
Шваб
11
Фонтас
13
Шик
9
Кара
18
Йойич
39
39
18
Йойич
27
Новак
45
Перич
45
Перич
27
Новак
4
7
7
4
6
Спранглер
16
Ляйтгеб
16
Ляйтгеб
6
Спранглер
34
Шмербек
21
Дьен
21
Дьен
34
Шмербек
47
Велимирович
38
38
47
Велимирович
31
Ульманн
24
24
31
Ульманн
9
Кара
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
9
Кара
11
Фонтас
49
Китагава
49
Китагава
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
36
Аразе
36
Аразе
28
Кнасмюллнер
Остались в запасе
Вольфсберг
Рапид
29
Мануэль Куттин
ВР
13
Александер Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
1
Никлас Хедл
ВР
46
Paul Gobara
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
13
Александер Шмидт
ЦФ
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
46
Paul Gobara
ЦЗ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Вольфсберг - Рапид
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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