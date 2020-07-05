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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Лугано
Янг Бойз - Лугано: обзор матча 05 июля 2020
Янг Бойз
05.07.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Лугано
32'
E. Yao (АГ)
59'
E. Yao (АГ)
90+5'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Лугано
ГОЛ! 3:0!
М. Камара
90'
+5
Замена
Ж. Лефор
️️️️
Ж. Лотомба
85'
Замена
М. Элиа
️️️️
К. Фасснахт
85'
82'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
З. Ловрич
82'
Замена
Ф. Родригес
️️️️
Ф. Холендер
Замена
М. Шпильманн
️️️️
М. Нгамале
79'
Замена
М. Эбишер
️️️️
М. Сулеймани
69'
67'
Замена
M. Čovilo
️️️️
С. Гвидотти
67'
Замена
D. Pavlović
️️️️
J.
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
E. Yao
59'
46'
Замена
Р. Джанга
️️️️
Ф. Сасере
45'
Желтая карточка
С. Гвидотти
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
E. Yao
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
18
Eloge Yao
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
3
Jefferson
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Янг Бойз
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
7
Марвин Шпильманн
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Лугано
1
David Da Costa
ВР
6
Miroslav Čovilo
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
23
Daniel Pavlović
ЦФ
18
Ransford Selasi
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
3-3-3-1
16
фон Бальмус
15
Зесигер
28
Лустенбергер
5
Камара
3
Лотомба
35
Мартинс
17
Джанко
10
Сулеймани
10
Гаудино
16
Фасснахт
13
Нгамале
4-1-3-2
33
5
Дапрела
14
Лаванчи
18
5
Кечкеш
7
Холендер
4
Ловрич
34
Гвидотти
14
Саббатини
27
Сасере
3
3
Лотомба
21
Лефор
21
Лефор
3
Лотомба
16
Фасснахт
12
Элиа
12
Элиа
16
Фасснахт
13
Нгамале
7
Шпильманн
7
Шпильманн
13
Нгамале
10
Сулеймани
20
Эбишер
20
Эбишер
10
Сулеймани
3
23
23
3
34
Гвидотти
6
6
34
Гвидотти
7
Холендер
44
Родригес
44
Родригес
7
Холендер
27
Сасере
32
Джанга
32
Джанга
27
Сасере
4
Ловрич
11
Лунгойи
11
Лунгойи
4
Ловрич
Остались в запасе
Янг Бойз
Лугано
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
99
Гийом Оаро
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
18
Ransford Selasi
ЦФ
1
David Da Costa
ВР
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
99
Гийом Оаро
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
18
Ransford Selasi
ЦФ
1
David Da Costa
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Янг Бойз - Лугано
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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