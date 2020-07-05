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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Зенит
Краснодар - Зенит: обзор матча 05 июля 2020
Краснодар
05.07.2020, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 4
Завершен
Зенит
29'
Д. Уткин
50'
Д. Уткин
5'
С. Азмун
45+1'
А. Дзюба (П)
52'
С. Азмун
71'
А. Сутормин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Зенит
88'
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Дзюба
Замена
Г. Онугха
️️️️
М. Берг
82'
82'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Малком
78'
Желтая карточка
С. Дриусси
Замена
Н. Сергеев
️️️️
К. Рамирес
75'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
К. Ольссон
75'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Д. Уткин
75'
Желтая карточка
М. Берг
73'
71'
ГОЛ! 2:4!
А. Сутормин
Пас отдал
А. Дзюба
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Т. Вилена
69'
66'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Д. Кузяев
66'
Замена
С. Дриусси
️️️️
С. Азмун
Желтая карточка
А. Мартынович
60'
Желтая карточка
Т. Вилена
58'
Желтая карточка
К. Ольссон
56'
52'
ГОЛ! 2:3!
С. Азмун
ГОЛ! 2:2!
Д. Уткин
Пас отдал
К. Ольссон
50'
Желтая карточка
С. Петров
46'
46'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
М. Оздоев
45'
+3
Желтая карточка
Д. Кузяев
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Дзюба
Пенальти не реализован!
Вандерсон
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уткин
Пас отдал
С. Петров
29'
22'
Желтая карточка
В. Барриос
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Азмун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
52
Тонни Вилена
ЛФ
33
Маркус Берг
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
4-3-3
39
Сафонов
2
Рамирес
31
Кайо
14
Мартынович
98
Петров
8
Ольссон
47
Уткин
18
Газинский
52
Вилена
33
Берг
94
Вандерсон
4-1-2-1-2
99
Лунев
15
Караваев
20
Иванович
44
Ракицкий
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
21
Оздоев
14
Кузяев
10
Малком
20
Азмун
22
Дзюба
2
Рамирес
17
Сергеев
17
Сергеев
2
Рамирес
47
Уткин
99
Фернандеш
99
Фернандеш
47
Уткин
8
Ольссон
5
Кабелла
5
Кабелла
8
Ольссон
33
Берг
7
Онугха
7
Онугха
33
Берг
52
Вилена
93
Сулейманов
93
Сулейманов
52
Вилена
21
Оздоев
18
Жирков
18
Жирков
21
Оздоев
14
Кузяев
11
Сутормин
11
Сутормин
14
Кузяев
22
Дзюба
21
Ерохин
21
Ерохин
22
Дзюба
20
Азмун
9
Дриусси
9
Дриусси
20
Азмун
10
Малком
24
Ригони
24
Ригони
10
Малком
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
90
Максим Кутовой
ЦФ
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
90
Максим Кутовой
ЦФ
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Краснодар - Зенит
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
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