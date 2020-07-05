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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Славия
Слован - Славия: обзор матча 05 июля 2020
Слован
05.07.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Славия
34'
И. Траоре
45'
А. Юсуф
49'
П. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Славия
Замена
️️️️
M. Zeman
78'
75'
Замена
️️️️
П. Муса
74'
Желтая карточка
П. Муса
61'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
Т. Голеш
60'
Замена
С. Тецл
️️️️
А. Юсуф
60'
Замена
Н. Станчу
️️️️
P. Hellebrand
Замена
️️️️
Т. Малински
60'
49'
ГОЛ! 0:3!
П. Муса
Пас отдал
А. Юсуф
Замена
S. Elvis Mashike
️️️️
Я. Пешек
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
А. Юсуф
Желтая карточка
Я. Пешек
39'
34'
ГОЛ! 0:1!
И. Траоре
Пас отдал
Д. Зима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
0
M. Zeman
ЦП
7
Михал Беран
АП
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
18
P. Hellebrand
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
13
Miroslav Dvorak
ЦФ
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
Славия
35
Якуб Маркович
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
4-4-1-1
1
Нгуйен
22
Фукала
33
Качараба
3
Микула
44
Карафиат
28
10
Пешек
0
23
Мара
7
Беран
26
Малински
4-3-2
31
Коварж
34
Цоуфал
4
Зима
17
3
Голеш
18
12
Траоре
19
Дорли
9
Юсуф
9
Муса
10
Пешек
99
99
10
Пешек
17
Провод
17
Провод
3
Голеш
8
Масопуст
8
Масопуст
3
Голеш
18
10
Станчу
10
Станчу
18
9
Юсуф
11
Тецл
11
Тецл
9
Юсуф
Остались в запасе
Слован
Славия
13
Miroslav Dvorak
ЦФ
34
Милан Кноблох
ВР
Главный тренер
Жолт Горняк
26
Ян Боржил
ЛЗ
35
Якуб Маркович
ВР
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
13
Miroslav Dvorak
ЦФ
34
Милан Кноблох
ВР
Остались в запасе
26
Ян Боржил
ЛЗ
35
Якуб Маркович
ВР
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Слован - Славия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
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