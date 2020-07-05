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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Урал
Уфа - Урал: обзор матча 05 июля 2020
Уфа
05.07.2020, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Урал
90+3'
Д. Терентьев
66'
О. Эль Кабир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Урал
ГОЛ! 1:1!
Д. Терентьев
90'
+3
89'
Замена
Н. Золотов
️️️️
О. Эль Кабир
86'
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Егорычев
Желтая карточка
А. Пуцко
80'
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Голубев
79'
Замена
Д. Круговой
️️️️
А. Никитин
79'
71'
Желтая карточка
П. Бумаль
Замена
А. Пуцко
️️️️
В. Кротов
67'
66'
ГОЛ! 0:1!
О. Эль Кабир
Желтая карточка
Б. Йокич
65'
Вторая желтая
И. Неделчару
65'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
Л. Бизяк
63'
60'
Желтая карточка
И. Калинин
58'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Ю. Бавин
57'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
М. Кухарчик
Желтая карточка
Д. Терентьев
50'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Сухов
46'
Желтая карточка
И. Неделчару
39'
Желтая карточка
О. Урунов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
11
Остон Урунов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
3-3-1-2-1
31
Беленов
24
Неделчару
4
Никитин
5
Табидзе
5
Йокич
74
Фомин
33
Сухов
50
Голубев
11
Урунов
57
Кротов
77
Бизяк
3-2-3-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
16
Вилюш
13
Калинин
92
Емельянов
20
Бумаль
40
Бавин
5
Егорычев
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
18
Кухарчик
4
Никитин
3
Круговой
3
Круговой
4
Никитин
57
Кротов
15
Пуцко
15
Пуцко
57
Кротов
33
Сухов
43
Терентьев
43
Терентьев
33
Сухов
50
Голубев
10
Алиев
10
Алиев
50
Голубев
77
Бизяк
25
Агаларов
25
Агаларов
77
Бизяк
40
Бавин
22
Ефремов
22
Ефремов
40
Бавин
58
Эль Кабир
35
Золотов
35
Золотов
58
Эль Кабир
18
Кухарчик
8
Августиняк
8
Августиняк
18
Кухарчик
5
Егорычев
11
Панюков
11
Панюков
5
Егорычев
Остались в запасе
Уфа
Урал
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Уфа - Урал
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
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