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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Шеффилд Уэнсдэй
Суонси - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 05 июля 2020
Суонси
05.07.2020, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
52'
Р. Брюстер
66'
А. Айю (П)
90+3'
А. Нухиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Нухиу
Пас отдал
Д. Мерфи
Замена
Л. Каллен
️️️️
Р. Брюстер
88'
79'
Замена
Д. Роудс
️️️️
А. Да Крус
70'
Замена
А. Нухиу
️️️️
М. Луонго
Замена
G. Byers
️️️️
К. Галлахер
69'
67'
Замена
K. Harris
️️️️
А. Рич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Айю
66'
65'
Желтая карточка
А. Рич
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
У. Раутледж
63'
Желтая карточка
У. Раутледж
58'
ГОЛ! 1:0!
Р. Брюстер
Пас отдал
К. Робертс
52'
46'
Замена
А. Хант
️️️️
К. Ли
Желтая карточка
Д. Фултон
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Киран Ли
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Суонси
22
Erwin Mulder
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
43
Берсант Целина
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
29
Джордан Роудс
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
35
Ben Hughes
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
4-3-2-1
28
Вудман
21
Бидуэлл
14
Робертс
6
Гехи
26
Ноутон
6
Гримес
4
Фултон
8
Галлахер
15
Раутледж
24
Айю
10
Брюстер
2-5-1-2
33
Уайлдсмит
27
31
9
Да Крус
10
Беннэн
20
Ли
3
Рич
2
Палмер
23
Мерфи
21
Луонго
29
Уикхэм
15
Раутледж
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
15
Раутледж
8
Галлахер
7
7
8
Галлахер
10
Брюстер
11
Каллен
11
Каллен
10
Брюстер
20
Ли
8
Хант
8
Хант
20
Ли
9
Да Крус
29
Роудс
29
Роудс
9
Да Крус
3
Рич
7
7
3
Рич
21
Луонго
9
Нухиу
9
Нухиу
21
Луонго
Остались в запасе
Суонси
Шеффилд Уэнсдэй
43
Берсант Целина
АП
22
Erwin Mulder
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
35
Ben Hughes
ЦФ
29
Лайам Шоу
ОП
1
Cameron Dawson
ВР
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
22
Erwin Mulder
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
12
Nathan Dyer
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
Остались в запасе
35
Ben Hughes
ЦФ
29
Лайам Шоу
ОП
1
Cameron Dawson
ВР
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Суонси - Шеффилд Уэнсдэй
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
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