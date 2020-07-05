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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Хэм
Ньюкасл - Вест Хэм: обзор матча 05 июля 2020
Ньюкасл
05.07.2020, воскресенье, 16:15
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
17'
М. Альмирон
67'
Д. Шелви
4'
М. Антонио
65'
Т. Соучек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Хэм
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Жоэлинтон
81'
75'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
П. Форнальс
Замена
М. Ритчи
️️️️
Д. Гэйл
70'
Замена
В. Лазаро
️️️️
А. Сен-Максимен
69'
ГОЛ! 2:2!
Д. Шелви
Пас отдал
Д. Гэйл
67'
65'
ГОЛ! 1:2!
Т. Соучек
57'
Замена
М. Нобл
️️️️
М. Ланзини
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
А. Хэйден
43'
Желтая карточка
Д. Гэйл
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Альмирон
Пас отдал
Э. Крафт
17'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Боуэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-2-2-2
39
Дубравка
17
Крафт
24
Ласселлс
6
Фернандес
22
Манкильо
26
Шелви
14
Хэйден
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
34
Гэйл
10
Сен-Максимен
4-2-2-2
22
Фабиански
2
Фредерикс
21
Огбонна
6
Диоп
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
8
Форнальс
22
Ланзини
18
Антонио
20
Боуэн
10
Сен-Максимен
19
Лазаро
19
Лазаро
10
Сен-Максимен
34
Гэйл
30
Ритчи
30
Ритчи
34
Гэйл
14
Хэйден
6
Бенталеб
6
Бенталеб
14
Хэйден
7
Жоэлинтон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
7
Жоэлинтон
22
Ланзини
16
Нобл
16
Нобл
22
Ланзини
8
Форнальс
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
8
Форнальс
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
10
Ксанде Силва
ПВ
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
Остались в запасе
10
Ксанде Силва
ПВ
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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