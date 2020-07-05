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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 05 июля 2020
Мидлсбро
05.07.2020, воскресенье, 16:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
32'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Б. Ассомбалонга
89'
Замена
Х. Коулсон
️️️️
M. Johnson
80'
Замена
М. Тавернье
️️️️
П. Робертс
80'
70'
Замена
А. Оте
️️️️
Э. Эзе
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Э. Флетчер
66'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
Р. Моррисон
66'
Замена
Л. Уинг
️️️️
Д. Сэйвилл
65'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
51'
Желтая карточка
M. Johnson
38'
35'
Замена
И. Хаир
️️️️
Д. Хагилл
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хагилл
Пас отдал
Р. Мэннинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Люк Амос
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Мидлсбро
1
Эйнсли Пирс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
5
Ryan Shotton
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
16
Джо Габбинс
ЦЗ
22
Àngel Rangel
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
10
Илиас Хаир
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
15
Арамид Оте
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
4-4-2
1
16
Хаусон
32
Фрэнд
2
Мукуди
23
Фрай
28
6
Сэйвилл
16
Робертс
11
Моррисон
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
3-2-4-1
1
Ламли
29
Какай
34
Кейн
5
Барбе
26
Осайи-Самуэль
3
Мэннинг
4
Болл
5
10
Эзе
10
Амос
9
Хагилл
28
15
Коулсон
15
Коулсон
28
16
Робертс
16
Тавернье
16
Тавернье
16
Робертс
11
Моррисон
17
МакНэйр
17
МакНэйр
11
Моррисон
6
Сэйвилл
10
Уинг
10
Уинг
6
Сэйвилл
11
Флетчер
14
Нмеча
14
Нмеча
11
Флетчер
9
Хагилл
10
Хаир
10
Хаир
9
Хагилл
10
Эзе
15
Оте
15
Оте
10
Эзе
Остались в запасе
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
1
Эйнсли Пирс
ВР
5
Ryan Shotton
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
16
Джо Габбинс
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
31
Лиам Келли
ВР
22
Àngel Rangel
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
5
Ryan Shotton
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
Остались в запасе
16
Джо Габбинс
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
31
Лиам Келли
ВР
22
Àngel Rangel
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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