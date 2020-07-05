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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Яблонец
Спарта - Яблонец: обзор матча 05 июля 2020
Спарта
05.07.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Яблонец
3'
А. Гложек
48'
Л. Козак
63'
Л. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Яблонец
90'
+1
Желтая карточка
K. Hämäläinen
84'
Желтая карточка
Я. Сикора
81'
Замена
Я. Храмоста
️️️️
М. Долежал
Замена
Б. Тетти
️️️️
А. Карабец
77'
Замена
М. Фридек
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
77'
75'
Замена
T. Pilik
️️️️
Т. Хюбшман
66'
Замена
K. Hämäläinen
️️️️
М. Матоушек
Замена
Д. Лишка
️️️️
Д. Ганцко
66'
ГОЛ! 3:0!
Л. Козак
Пас отдал
Д. Ганцко
63'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
Л. Крейчи
55'
Желтая карточка
М. Сачек
54'
ГОЛ! 2:0!
Л. Козак
Пас отдал
М. Сачек
48'
Замена
Л. Козак
️️️️
А. Гложек
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Гложек
Пас отдал
М. Ганоушек
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Яблонец
9
Michal Jerabek
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
13
Мартин Матоушек
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
18
Rafael Acosta
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
27
Давид Лишка
ЦЗ
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Яблонец
14
Kasper Hämäläinen
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
17
David Machacek
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
9
Oliver Velich
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
3-2-3-2
1
Ницэ
2
Штетина
17
Ганцко
23
Ганоушек
32
Виндхейм
61
Сачек
7
Крейчи
10
Травник
9
Карабец
10
Гложек
10
Моберг-Карлссон
2-5-2-2
9
16
Кроб
23
Штепанек
13
Матоушек
27
Кратохвил
18
7
Поважанец
3
Хюбшман
49
Сикора
15
Долежал
1
Гануш
17
Ганцко
27
Лишка
27
Лишка
17
Ганцко
10
Моберг-Карлссон
17
Фридек
17
Фридек
10
Моберг-Карлссон
7
Крейчи
8
Канга
8
Канга
7
Крейчи
10
Гложек
18
Козак
18
Козак
10
Гложек
9
Карабец
30
Тетти
30
Тетти
9
Карабец
13
Матоушек
14
14
13
Матоушек
3
Хюбшман
0
0
3
Хюбшман
15
Долежал
19
Храмоста
19
Храмоста
15
Долежал
Остались в запасе
Спарта
Яблонец
29
Милан Хеча
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
17
David Machacek
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
9
Oliver Velich
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
26
Costa Nhamoinesu
ЦЗ
Остались в запасе
17
David Machacek
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
9
Oliver Velich
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Спарта - Яблонец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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