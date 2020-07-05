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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 05 июля 2020
Атлетик
05.07.2020, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Реал
73'
С. Рамос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал
Желтая карточка
Ю. Бершиче
90'
+6
Желтая карточка
И. Муньяин
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Каземиро
90'
+3
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Бензема
90'
+2
Желтая карточка
С. Рамос
85'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Ф. Вальверде
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
78'
Замена
О. Сансет
️️️️
Д. Гарсия
78'
74'
Замена
Винисиус
️️️️
М. Асенсио
74'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Родриго
Желтая карточка
Д. Гарсия
73'
73'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Рамос
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Кордоба
63'
Замена
М. Весга
️️️️
У. Лопес
63'
Желтая карточка
Р. Гарсия
39'
Замена
У. Нуньес
️️️️
Е. Альварес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
7
Винисиус
ЛВ
21
Браим Диас
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Лопес
14
Кордоба
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Вальверде
20
Модрич
10
Асенсио
11
Родриго
9
Бензема
14
Дани Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
14
Дани Гарсия
5
Альварес
14
Нуньес
14
Нуньес
5
Альварес
14
Кордоба
18
де Маркос
18
де Маркос
14
Кордоба
8
Лопес
6
Весга
6
Весга
8
Лопес
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
10
Асенсио
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Асенсио
8
Вальверде
8
Кроос
8
Кроос
8
Вальверде
11
Родриго
17
Васкес
17
Васкес
11
Родриго
9
Бензема
9
Йович
9
Йович
9
Бензема
Остались в запасе
Атлетик
Реал
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
13
Диего Альтубе
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
13
Диего Альтубе
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Атлетик - Реал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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