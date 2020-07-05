Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Аталанта
Кальяри - Аталанта: обзор матча 05 июля 2020
Кальяри
05.07.2020, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
27'
Л. Муриэль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Аталанта
83'
Замена
Р. Толой
️️️️
Б. Шутало
Замена
Р. Клаван
️️️️
Ф. Писакане
75'
Замена
Д. Рагацу
️️️️
Д. Симеоне
75'
74'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Х. Хатебур
71'
Желтая карточка
Х. Хатебур
Желтая карточка
Н. Нандес
70'
Замена
Ф. Матиелло
️️️️
Х. Ликояннис
68'
Замена
В. Бирса
️️️️
Р. Наингголан
67'
Замена
П. Фараго
️️️️
А. Ионицэ
67'
62'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
61'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Л. Муриэль
60'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Пашалич
58'
Замена
А. Гомес
️️️️
Р. Малиновский
Желтая карточка
Ф. Писакане
44'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Муриэль
Красная карточка
А. Карбони
26'
Желтая карточка
А. Карбони
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
77
Рафаэль
ВР
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
8
Лука Чигарини
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
37
Лука Гальяно
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-4-2
28
Краньо
22
Ликояннис
2
Карбони
4
Писакане
6
Валюкевич
44
Наингголан
8
Нандес
26
Рог
17
Ионицэ
9
Жоао Педро
18
Симеоне
3-3-2-1-1
57
Спортиелло
19
Паломино
33
Хатебур
21
Кастань
44
Шутало
15
де Рон
23
Кальдара
61
Тамез
17
Малиновский
8
Пашалич
10
Муриэль
4
Писакане
24
Клаван
24
Клаван
4
Писакане
22
Ликояннис
14
Матиелло
14
Матиелло
22
Ликояннис
17
Ионицэ
24
Фараго
24
Фараго
17
Ионицэ
44
Наингголан
23
Бирса
23
Бирса
44
Наингголан
18
Симеоне
26
Рагацу
26
Рагацу
18
Симеоне
33
Хатебур
8
Госенс
8
Госенс
33
Хатебур
44
Шутало
2
Толой
2
Толой
44
Шутало
10
Муриэль
91
Сапата
91
Сапата
10
Муриэль
8
Пашалич
72
Иличич
72
Иличич
8
Пашалич
17
Малиновский
10
Гомес
10
Гомес
17
Малиновский
Остались в запасе
Кальяри
Аталанта
24
Джузеппе Киоччи
ВР
37
Лука Гальяно
ЦФ
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
77
Рафаэль
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
37
Лука Гальяно
ЦФ
16
Сальваторе Бочча
ЦЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
77
Рафаэль
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кальяри - Аталанта
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Унипол Домус
Новости команд
Все
Кальяри
Аталанта
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
1
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
00:41
1
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+