Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Виктория
Баник - Виктория: обзор матча 05 июля 2020
Баник
05.07.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Виктория
89'
Замена
М. Гавел
️️️️
Ж. Каямба
Замена
R. Reiter
️️️️
M. Lalkovic
89'
Замена
Ф. Калоц
️️️️
А. Янош
89'
Замена
Д. Бухта
️️️️
Р. Поточны
82'
Замена
M. Baros
️️️️
О. Шашинка
73'
70'
Замена
M. Alvir
️️️️
Т. Хоры
60'
Желтая карточка
Я. Коваржик
60'
Замена
П. Буха
️️️️
T. Horava
55'
Желтая карточка
Ж. Каямба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
0
M. Lalkovic
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЦП
0
T. Horava
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
2
Jakub Drozd
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
0
M. Baros
ЦФ
Виктория
8
David Limberský
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
11
Marko Alvir
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
3-4-4
38
Покорны
94
Стронати
25
0
0
11
Кузманович
8
Янош
0
91
Поточны
0
27
Шашинка
3-4-3
36
Станек
2
Гейда
4
Перница
14
Ржезник
0
23
Калвах
47
Чермак
19
Коваржик
11
Каямба
17
Михалик
25
Хоры
91
Поточны
19
Бухта
19
Бухта
91
Поточны
8
Янош
26
Калоц
26
Калоц
8
Янош
0
7
7
0
27
Шашинка
0
0
27
Шашинка
25
Хоры
11
11
25
Хоры
11
Каямба
24
Гавел
24
Гавел
11
Каямба
0
20
Буха
20
Буха
0
Остались в запасе
Баник
Виктория
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
2
Jakub Drozd
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
8
David Limberský
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
2
Jakub Drozd
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
8
David Limberský
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Баник - Виктория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Местски
Новости команд
Все
Баник
Виктория
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+