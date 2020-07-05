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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Русенборг
Стабек - Русенборг: обзор матча 05 июля 2020
Стабек
05.07.2020, воскресенье, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
0 : 3
Завершен
Русенборг
59'
Г. Вальсвик
66'
Д. Исламович
73'
К. Закариассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Русенборг
Замена
Й. Исаксен
️️️️
M. Lundal
86'
82'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
M. Lundemo
73'
ГОЛ! 0:3!
К. Закариассен
66'
ГОЛ! 0:2!
Д. Исламович
Пас отдал
А. Трондсен
63'
Замена
К. Хольс
️️️️
Э. Сейде
Замена
D. Maatsen
️️️️
Р. Гэлл
63'
62'
Замена
Д. Исламович
️️️️
P. AndrÃ© Helland
59'
ГОЛ! 0:1!
Г. Вальсвик
25'
Желтая карточка
Г. Осен
19'
Желтая карточка
А. Трондсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
2
Jorgen Olsen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
21
Magnus Lundal
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
Стабек
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
17
Filip Brattbakk
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
1-3-5
12
Сандберг
21
Ханше-Ольсен
10
Ветлесен
67
18
Гэлл
17
20
Эдвардсен
21
30
5
4-3-3
1
Хансен
71
Вальсвик
4
Региниуссен
6
Хеденстад
16
Трондсен
16
Закариассен
23
Осен
8
10
19
Бервен
35
Сейде
21
6
Исаксен
6
Исаксен
21
18
Гэлл
11
11
18
Гэлл
35
Сейде
19
Хольс
19
Хольс
35
Сейде
8
20
Тагсет
20
Тагсет
8
10
9
Исламович
9
Исламович
10
Остались в запасе
Стабек
Русенборг
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
26
Emil Jonassen
ЦФ
9
Филип Валенчич
АП
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
17
Filip Brattbakk
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
26
Emil Jonassen
ЦФ
9
Филип Валенчич
АП
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Остались в запасе
17
Filip Brattbakk
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Стабек - Русенборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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