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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Трабзонспор
Галатасарай - Трабзонспор: обзор матча 05 июля 2020
Галатасарай
05.07.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Трабзонспор
90+3'
Ж. Мишель Сери (П)
41'
Х. Соса (П)
70'
Ф. Новак
90+5'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Трабзонспор
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
А. Серлот
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Мишель Сери
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Х. Тюркмен
86'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
К. Экубан
86'
Замена
Э. Нвакаеме
️️️️
Х. Соса
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Э. Акбаба
83'
Замена
Э. Байрам
️️️️
Ю. Бельханда
77'
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
М. Сараччи
77'
76'
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
А. Пармак
71'
Замена
Гильерме
️️️️
Б. Ндиайе
71'
Замена
С. Асан
️️️️
К. Ахмет Черекчи
70'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Новак
Пас отдал
Х. Соса
65'
Желтая карточка
А. Серлот
Замена
Д. Секидика
️️️️
О. Байрам
46'
Замена
М. Линнес
️️️️
Ф. Фильо Мариано
46'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Соса
Желтая карточка
Р. Донк
40'
Красная карточка
С. Фегули
32'
30'
Желтая карточка
М. Да Кошта
Желтая карточка
М. Сараччи
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Галатасарай
98
Берк Балабан
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
12
Гильерме
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
3-3-4
1
Кочук
25
Мариано
18
Байрам
4
Донк
4
Сараччи
8
Фегули
23
Маркао
14
Сери
14
Антальялы
8
Акбаба
20
Бельханда
4-5-1
1
Чакир
3
Да Кошта
57
Новак
22
Черекчи
4
Тюркмен
5
Ндиайе
7
Соса
33
Омюр
81
Экубан
6
Пармак
9
Серлот
20
Бельханда
23
Байрам
23
Байрам
20
Бельханда
4
Сараччи
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
4
Сараччи
25
Мариано
25
Линнес
25
Линнес
25
Мариано
8
Акбаба
11
Акгюн
11
Акгюн
8
Акбаба
18
Байрам
70
Секидика
70
Секидика
18
Байрам
22
Черекчи
61
Асан
61
Асан
22
Черекчи
6
Пармак
21
Эрдоган
21
Эрдоган
6
Пармак
5
Ндиайе
12
Гильерме
12
Гильерме
5
Ндиайе
81
Экубан
7
7
81
Экубан
7
Соса
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
7
Соса
Остались в запасе
Галатасарай
Трабзонспор
98
Берк Балабан
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
1
Эрце Кардешлер
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
98
Берк Балабан
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
SelÃ§uk Inan
ЦП
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
26
Маноэл
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Галатасарай - Трабзонспор
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
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