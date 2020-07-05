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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Копенгаген
Орхус - Копенгаген: обзор матча 05 июля 2020
Орхус
05.07.2020, воскресенье, 21:00
Дания. Суперлига, группа A, 5 тур
1 : 0
Завершен
Копенгаген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
10
Брор Блуме
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Николай Томсен
ЦП
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Орхус
39
Magnus Anbo
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
4-3-4
3
Мунксгор
5
Тингагер
5
Хойер
20
Хауснер
10
Блуме
6
Поульсен
22
1
9
Анкерсен
9
Мортенсен
23
Торстейнссон
4-3-1-2
1
Юнссон
2
Варела
6
Сигурдссон
25
Нельссон
19
Бенгтссон
6
Томсен
6
Зека
6
Стаге
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
14
Н'Дойе
Остались в запасе
Орхус
Копенгаген
3
Alex Gersbach
ЦФ
39
Magnus Anbo
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
31
Kasper Kristensen
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
19
Йонас Винд
ЦФ
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
3
Alex Gersbach
ЦФ
39
Magnus Anbo
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
31
Kasper Kristensen
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Остались в запасе
19
Йонас Винд
ЦФ
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Орхус - Копенгаген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
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