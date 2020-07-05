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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Колос
Десна - Колос: обзор матча 05 июля 2020
Десна
05.07.2020, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа A, 7 тур
5 : 1
Завершен
Колос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
29
Владислав Емец
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Десна
72
Igor Litovka
ВР
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Колос
5
Александр Черноморец
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
0
O. Bondarenko
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
3-3-4
5
Тамм
45
Фаворов
4
Гитченко
37
8
11
Картушов
28
Будковский
44
13
17
Кузык
2-5-2-1
23
Волынец
9
Зозуля
90
Петров
29
Емец
8
Смирный
17
Морозко
14
Милько
90
Богданов
13
91
Задоя
7
Лысенко
Остались в запасе
Десна
Колос
5
Андрей Тотовицкий
АП
72
Igor Litovka
ВР
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
0
O. Bondarenko
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
72
Igor Litovka
ВР
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Остались в запасе
5
Александр Черноморец
ЦЗ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
0
O. Bondarenko
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Десна - Колос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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