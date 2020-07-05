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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Болонья
Интер - Болонья: обзор матча 05 июля 2020
Интер
05.07.2020, воскресенье, 18:15
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 2
Завершен
Болонья
22'
Р. Лукаку
74'
М. Джувара
80'
М. Барроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Болонья
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
90'
+1
88'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Н. Домингес
Замена
Б. Валеро
️️️️
М. Брозович
88'
Замена
М. Весино
️️️️
Р. Гальярдини
88'
85'
Замена
М. Сванберг
️️️️
М. Барроу
Замена
К. Бираги
️️️️
Э. Янг
85'
Замена
С. Эспозито
️️️️
Л. Мартинес
85'
80'
ГОЛ! 1:2!
М. Барроу
Пас отдал
Н. Домингес
79'
Желтая карточка
М. Джувара
78'
Желтая карточка
Р. Паласио
Вторая желтая
А. Бастони
77'
Замена
А. Санчес
️️️️
К. Эриксен
75'
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Джувара
65'
Замена
М. Джувара
️️️️
Н. Сансоне
65'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Р. Орсолини
65'
Замена
М. Бани
️️️️
Т. Томиясу
Пенальти не реализован!
Л. Мартинес
62'
57'
Красная карточка
Р. Сориано
Желтая карточка
А. Бастони
41'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
22'
15'
Желтая карточка
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
18
Федерико Бонини
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ханданович
15
Янг
6
де Врей
95
Бастони
33
Д'Амброзио
77
Брозович
21
Гальярдини
87
Кандрева
24
Эриксен
10
Мартинес
9
Лукаку
4-3-1-2
1
Скорупски
5
Томиясу
4
Денсвил
5
Данило
35
Дийкс
8
Домингес
22
Схаутен
21
Сориано
11
Сансоне
7
Орсолини
99
Барроу
15
Янг
3
Бираги
3
Бираги
15
Янг
21
Гальярдини
15
Весино
15
Весино
21
Гальярдини
77
Брозович
6
Валеро
6
Валеро
77
Брозович
24
Эриксен
4
Санчес
4
Санчес
24
Эриксен
10
Мартинес
94
Эспозито
94
Эспозито
10
Мартинес
8
Домингес
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
8
Домингес
11
Сансоне
7
Джувара
7
Джувара
11
Сансоне
5
Томиясу
13
Бани
13
Бани
5
Томиясу
99
Барроу
32
Сванберг
32
Сванберг
99
Барроу
7
Орсолини
8
Паласио
8
Паласио
7
Орсолини
Остались в запасе
Интер
Болонья
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Люсьен Агум
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
18
Федерико Бонини
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Люсьен Агум
ЦП
Остались в запасе
18
Федерико Бонини
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Интер - Болонья
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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