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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Фамаликан
Тондела - Фамаликан: обзор матча 05 июля 2020
Тондела
05.07.2020, воскресенье, 21:15
Португалия. Примейра, 30 тур
0 : 1
Завершен
Фамаликан
55'
Ф. Мартинш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Фамаликан
Замена
J. Reis
️️️️
Ж. Педру
87'
86'
Желтая карточка
A. Silva
81'
Замена
A. Silva
️️️️
Ф. Мартинш
Замена
T. Strkalj
️️️️
J. Rubio Toro
79'
Замена
П. Аугусто
️️️️
R.
79'
74'
Замена
Гуга
️️️️
У. Рачич
Желтая карточка
Ж. Педру
72'
71'
Вторая желтая
Т. Мартинес
Замена
Шавьер
️️️️
Ф. Феррейра
64'
64'
Замена
П. Вильям
️️️️
И. Пинту
55'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мартинш
45'
Желтая карточка
Ф. Мартинш
Желтая карточка
R.
35'
Желтая карточка
R.
30'
24'
Желтая карточка
Т. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
8
Johnathan Rubio Toro
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
18
Пепелу
ЦП
20
Пите
ЦП
19
Ronan
ЦФ
30
Richard
ЦФ
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
10
Фабиу Мартинш
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Тондела
33
Марко Петкович
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
17
Joao Reis
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Фамаликан
1
Rafael Defendi
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
33
Anderson Silva
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
4-4-2
30
Ниасс
14
Сампайо
23
20
Феррейра
18
Муфи
8
18
Пепелу
20
Пите
8
Педру
30
19
4-1-3-1-1
1
Алвес
13
Коли
5
Риччели
18
Перес
12
Пинту
10
Рачич
28
Гонсалвеш
12
Ассунсао
10
Мартинш
7
Гонсалвеш
11
Мартинес
8
Педру
17
17
8
Педру
30
28
Аугусто
28
Аугусто
30
8
19
19
8
20
Феррейра
16
Шавьер
16
Шавьер
20
Феррейра
12
Пинту
3
Вильям
3
Вильям
12
Пинту
10
Рачич
6
Гуга
6
Гуга
10
Рачич
10
Мартинш
33
33
10
Мартинш
Остались в запасе
Тондела
Фамаликан
33
Марко Петкович
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
1
Rafael Defendi
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
33
Марко Петкович
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
1
Rafael Defendi
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Тондела - Фамаликан
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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