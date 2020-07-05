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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Олимпиакос
Панатинаикос - Олимпиакос: обзор матча 05 июля 2020
Панатинаикос
05.07.2020, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Олимпиакос
90'
+3
Желтая карточка
П. Сиссе
Желтая карточка
Д. Коловос
80'
Желтая карточка
Д. Курбелис
77'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Ф. Македа
75'
Замена
D. Serpezis
️️️️
Я. Бузукис
75'
73'
Желтая карточка
Б. Гаспар
67'
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
Замена
Д. Коловос
️️️️
А. Хадзийованнис
67'
65'
Замена
М. Ловера
️️️️
К. Фортунис
65'
Замена
️️️️
М. Вальбуэна
59'
Желтая карточка
А. Хассан
Замена
А. Кампецис
️️️️
С. Александропулос
57'
46'
Замена
П. Сиссе
️️️️
У. Ба
46'
Замена
А. Хассан
️️️️
А. Бухалакис
45'
+5
Пенальти не реализован!
М. Вальбуэна
43'
Желтая карточка
К. Фортунис
21'
Желтая карточка
У. Ба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
23
Vangelis Theocharis
ЦП
23
Ануар
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
17
Uffe Bech
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
88
Кафу
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
3-5-2
1
Диудис
4
Шенкевельд
4
Коловециос
12
Хадзитеодоридис
23
23
Ануар
6
Курбелис
8
Бузукис
14
Александропулос
7
Хадзийованнис
9
Македа
4-3-2-1
1
Са
3
Эльабделлауи
27
Ба
76
Гаспар
35
Семеду
8
Гильерме
2
Камара
41
Бухалакис
28
Вальбуэна
7
Фортунис
19
Эль-Араби
7
Хадзийованнис
22
Коловос
22
Коловос
7
Хадзийованнис
14
Александропулос
90
Кампецис
90
Кампецис
14
Александропулос
9
Македа
9
Переа
9
Переа
9
Македа
8
Бузукис
58
58
8
Бузукис
27
Ба
4
Сиссе
4
Сиссе
27
Ба
7
Фортунис
17
Ловера
17
Ловера
7
Фортунис
41
Бухалакис
19
Хассан
19
Хассан
41
Бухалакис
Остались в запасе
Панатинаикос
Олимпиакос
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
17
Uffe Bech
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
7
Георгиос Масурас
ЛВ
16
Бобби Аллен
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
17
Uffe Bech
ЦФ
Остались в запасе
7
Георгиос Масурас
ЛВ
16
Бобби Аллен
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Панатинаикос - Олимпиакос
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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