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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Рома
Наполи - Рома: обзор матча 05 июля 2020
Наполи
05.07.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Рома
55'
Х. Кальехон
82'
Л. Инсинье
60'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Рома
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Ф. Руис
85'
ГОЛ! 2:1!
Л. Инсинье
82'
80'
Желтая карточка
Б. Кристанте
76'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Л. Пеллегрини
75'
Желтая карточка
Ж. Верету
Замена
С. Лоботка
️️️️
Д. Демме
70'
Замена
И. Лосано
️️️️
Х. Кальехон
69'
66'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Д. Клюйверт
65'
Желтая карточка
Д. Манчини
Замена
Н. Максимович
️️️️
К. Манолас
63'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
А. Милик
63'
60'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Э. Джеко
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
М. Руй
55'
Желтая карточка
К. Кулибали
49'
30'
Замена
Ф. Фасио
️️️️
К. Смоллинг
10'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
Д. Демме
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Амин Юнес
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-3-1-2
1
Мерет
6
Мариу Руй
44
Манолас
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
8
Руис
6
Демме
7
Зелински
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
3-2-2-2-1
13
Лопес
6
Смоллинг
23
Манчини
3
Ибаньес
77
Дзаппакоста
37
Спинаццола
22
Мхитарян
17
Верету
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
10
Джеко
44
Манолас
52
Максимович
52
Максимович
44
Манолас
8
Руис
99
Эльмас
99
Эльмас
8
Руис
6
Демме
68
Лоботка
68
Лоботка
6
Демме
7
Кальехон
11
Лосано
11
Лосано
7
Кальехон
30
Милик
10
Мертенс
10
Мертенс
30
Милик
6
Смоллинг
17
Фасио
17
Фасио
6
Смоллинг
19
Клюйверт
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
19
Клюйверт
7
Пеллегрини
4
Кристанте
4
Кристанте
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Наполи
Рома
16
Хуберт Идасяк
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Амин Юнес
АП
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
83
Антонио Миранте
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Амин Юнес
АП
21
Маттео Политано
ПВ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Наполи - Рома
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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