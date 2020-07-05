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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Хаугесунд
Одд - Хаугесунд: обзор матча 05 июля 2020
Одд
05.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
0 : 0
Завершен
Хаугесунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Хаугесунд
Замена
М. Бакенга
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
89'
84'
Желтая карточка
К. Вельде
81'
Замена
C. Grindheim
️️️️
Б. Лейте
Замена
E. Skogvoll
️️️️
Д. Китолано
74'
66'
Замена
Б. Каллман
️️️️
A. Ballegaard Ammitzboll
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
16
Джошуа Китолано
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Хаугесунд
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
16
Бруну Лейте
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
12
Helge Sandvik
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
10
Билал Нжие
ПВ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
17
Elias Skogvoll
ЦФ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
27
Мадс Санде
ЦП
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
3-1-3-3
1
Россбах
33
Риса
21
Хаген
4
Бьортуфт
1
Йоргенсен
16
Китолано
15
Хофф
15
Кааса
9
Лауритсен
14
7
3-1-1-2-4
23
Педерсен
16
Хансен
3
Деслер
18
Кригард
16
Лейте
23
Сандберг
99
Вельде
38
6
12
12
1
Йоргенсен
90
Бакенга
90
Бакенга
1
Йоргенсен
16
Китолано
17
17
16
Китолано
38
9
Каллман
9
Каллман
38
16
Лейте
7
7
16
Лейте
Остались в запасе
Одд
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Bjørn Mæland
ЦФ
10
Билал Нжие
ПВ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
23
Александер Столас
ЛЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦП
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Bjørn Mæland
ЦФ
10
Билал Нжие
ПВ
23
Marius Bustgaard Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Остались в запасе
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
23
Александер Столас
ЛЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦП
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Одд - Хаугесунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
Новости команд
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Одд
Хаугесунд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
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