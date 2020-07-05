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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Белененсеш
Порту - Белененсеш: обзор матча 05 июля 2020
Порту
05.07.2020, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 30 тур
5 : 0
Завершен
Белененсеш
31'
Тикиньо
58'
М. Марега
75'
А. Теллес (П)
82'
Ф. Виейра
90+2'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Белененсеш
ГОЛ! 5:0!
Л. Диас
Пас отдал
В. Манафа
90'
+2
ГОЛ! 4:0!
Ф. Виейра
82'
Замена
Ф. Силва
️️️️
М. Урибе
77'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Теллес
75'
Замена
Л. Диас
️️️️
Х. Корона
72'
Замена
Д. Перейра
️️️️
С. Оливейра
72'
Желтая карточка
С. Оливейра
70'
69'
Желтая карточка
D.
69'
Замена
Т. Эшгайю
️️️️
Д. Калила
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Отавио
64'
64'
Замена
Т. Пете
️️️️
R. Ferreira
64'
Замена
D.
️️️️
М. Матиас
ГОЛ! 2:0!
М. Марега
Пас отдал
Х. Корона
58'
55'
Замена
Шоу
️️️️
А. Сантуш
49'
Желтая карточка
D.
41'
Желтая карточка
A. Keita
ГОЛ! 1:0!
Тикиньо
Пас отдал
Отавио
31'
Желтая карточка
Отавио
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Белененсеш
12
Эрве Коффи
ВР
66
Nuno Coelho
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
31
Nuno Pina Nunes
ЦП
24
Ricardo Ferreira
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
0
A. Keita
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
19
Tomás Esteves
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
21
Фабиу Силва
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Белененсеш
12
Тибанг Пете
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
14
Шоу
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
14
Dieguinho
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Маркесин
13
Теллес
99
Мбемба
3
Пепе
13
Манафа
8
Урибе
27
Оливейра
91
Марега
25
Отавио
17
Корона
9
Тикиньо
3-3-4
12
Коффи
66
28
Лима
2
Калила
34
8
Сантуш
31
0
70
77
Матиас
24
25
Отавио
20
Виейра
20
Виейра
25
Отавио
17
Корона
14
Диас
14
Диас
17
Корона
27
Оливейра
2
Перейра
2
Перейра
27
Оливейра
8
Урибе
21
Силва
21
Силва
8
Урибе
24
12
Пете
12
Пете
24
2
Калила
28
Эшгайю
28
Эшгайю
2
Калила
8
Сантуш
14
Шоу
14
Шоу
8
Сантуш
77
Матиас
14
14
77
Матиас
Остались в запасе
Порту
Белененсеш
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
15
Luís da Silva
ЦФ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
77
Vítor Ferreira
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Остались в запасе
15
Luís da Silva
ЦФ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Порту - Белененсеш
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
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