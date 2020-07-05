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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Оренбург
Рубин - Оренбург: обзор матча 05 июля 2020
Рубин
05.07.2020, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
67'
Д. Макаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Оренбург
Желтая карточка
К. Старфельт
90'
+2
88'
Замена
Д. Хорошков
️️️️
Ф. Черных
Желтая карточка
И. Самошников
85'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Х. Кварацхелия
84'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Д. Йевтич
83'
81'
Замена
Д. Криворучко
️️️️
Ж. Скофлек
Замена
Е. Марков
️️️️
И. Игнатьев
80'
Замена
П. Могилевец
️️️️
И. Коновалов
80'
72'
Желтая карточка
Г. Зотов
ГОЛ! 1:0!
Д. Макаров
Пас отдал
Х. Кварацхелия
67'
65'
Замена
Д. Бидловский
️️️️
Э. Готлиб
Замена
Д. Макаров
️️️️
З. Давиташвили
57'
22'
Желтая карточка
А. Кулишев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
27
Жига Скофлек
ПВ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
3-1-3-2-1
99
Дюпин
71
Самошников
28
Сантос
15
Старфельт
28
Абильдгор
17
Коновалов
22
Давиташвили
7
Йевтич
7
Кварацхелия
17
Зуев
18
Игнатьев
3-2-3-2
1
Климович
5
Готлиб
3
Сиваков
29
Шахов
31
Зотов
32
Терехов
27
Скофлек
7
Чуканов
9
Липовой
11
Черных
32
Кулишев
22
Давиташвили
77
Макаров
77
Макаров
22
Давиташвили
7
Йевтич
23
Тарасов
23
Тарасов
7
Йевтич
17
Коновалов
28
Могилевец
28
Могилевец
17
Коновалов
7
Кварацхелия
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Кварацхелия
18
Игнатьев
20
Марков
20
Марков
18
Игнатьев
11
Черных
51
Хорошков
51
Хорошков
11
Черных
27
Скофлек
18
Криворучко
18
Криворучко
27
Скофлек
5
Готлиб
9
Бидловский
9
Бидловский
5
Готлиб
Остались в запасе
Рубин
Оренбург
32
Иван Коновалов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
9
Александр Руденко
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Рубин - Оренбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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