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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Лос-Анджелес
Сиэтл - Лос-Анджелес: обзор матча 31 августа 2020
Сиэтл
31.08.2020, понедельник, 05:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
11'
Р. Руидиас
61'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Лос-Анджелес
79'
Замена
К. Торрес
️️️️
Б. Родригес
Замена
А. Рольдан
️️️️
Н. Лодейро
78'
Замена
J. Delem
️️️️
Ж. Пауло
78'
77'
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
B. Wright-Phillips
77'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
М. Кайе
Замена
Н. Толо
️️️️
Д. Джонс
72'
69'
Желтая карточка
Л. Блессинг
66'
Замена
A. Perez
️️️️
Т. Блэкмон
Желтая карточка
S. O'Neill
64'
61'
ГОЛ! 1:1!
Д. Росси
Пас отдал
B. Wright-Phillips
Замена
W. Bruin
️️️️
Р. Руидиас
46'
42'
Желтая карточка
М. Кайе
39'
Замена
D. Jakovic
️️️️
D. Silva
Желтая карточка
К. Лирдам
28'
ГОЛ! 1:0!
Р. Руидиас
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
6
Диего Паласиос
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
6
Danilo Silva
ЦФ
7
Брайан Родригес
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
11
Miguel Ibarra
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
26
Adrien Perez
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
19
Bryce Duke
ЦФ
4-4-2
24
Фрай
18
Лирдам
40
33
Джонс
28
Гомес Андраде
13
Свенссон
7
Рольдан
14
Лодейро
6
Пауло
9
Руидиас
13
Моррис
3-3-4
25
6
Паласиос
33
Блэкмон
4
Сегура
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
14
Кайе
9
Росси
99
7
Родригес
6
9
Руидиас
29
29
9
Руидиас
33
Джонс
5
Толо
5
Толо
33
Джонс
3
Арреага
3
Арреага
6
Пауло
21
21
6
Пауло
14
Лодейро
16
Рольдан
16
Рольдан
14
Лодейро
7
Родригес
21
Торрес
21
Торрес
7
Родригес
33
Блэкмон
26
26
33
Блэкмон
14
Кайе
19
Мусовски
19
Мусовски
14
Кайе
6
5
5
6
99
45
Гинелла
45
Гинелла
99
Остались в запасе
Сиэтл
Лос-Анджелес
12
Джош Атенсио
ОП
70
Handwalla Bwana
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
11
Miguel Ibarra
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
19
Bryce Duke
ЦФ
13
Pablo Sisniega
ВР
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
12
Джош Атенсио
ОП
70
Handwalla Bwana
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
11
Miguel Ibarra
ЦП
Остались в запасе
19
Bryce Duke
ЦФ
13
Pablo Sisniega
ВР
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Сиэтл - Лос-Анджелес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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