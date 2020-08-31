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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Сеара
Атлетико Гойяненсе - Сеара: обзор матча 31 августа 2020
Атлетико Гойяненсе
31.08.2020, понедельник, 00:01
Бразилия. Серия А, 6 тур
0 : 2
Завершен
Сеара
64'
Вина
90+6'
Лима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Сеара
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Лима
90'
+2
Желтая карточка
Лима
90'
+2
Замена
R. SÃ³bis
️️️️
Клебер
Замена
M. Vargas
️️️️
G. Ferrareis
88'
87'
Желтая карточка
T. Pagnussat
82'
Замена
Лима
️️️️
Вина
Красная карточка
М. Фрейтас
75'
Замена
Чико
️️️️
H.
71'
64'
ГОЛ! 0:1!
Вина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
16
Эдсон
ОП
17
Жоржиньо
АП
23
Dudu
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
1
Jean
ЦФ
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
35
Шарлес
ЦП
29
Вина
АП
1
Fernando Prass
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
99
Витор Леке
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Чико
АП
96
Matheus Vargas
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
13
Moacir
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Сеара
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
45
Лима
ПВ
9
Bergson
ЦФ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
1
Richard
ЦФ
2-2-1-5
30
Николас
33
Эдер
17
Фрейтас
16
Эдсон
17
Жоржиньо
97
1
9
2
4
2-2-1-5
2
Хавьер
91
Пачеко
88
Собрал
35
Шарлес
29
Вина
9
Клебер
19
15
3
27
2
96
96
2
9
10
Чико
10
Чико
9
9
Клебер
23
23
9
Клебер
29
Вина
45
Лима
45
Лима
29
Вина
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Сеара
2
Матеузиньо
ПЗ
99
Витор Леке
ЛВ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
13
Moacir
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ОП
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
9
Bergson
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
91
Wescley
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
4
Eduardo Brock
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
2
Матеузиньо
ПЗ
99
Витор Леке
ЛВ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
13
Moacir
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ОП
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
Остались в запасе
9
Bergson
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
91
Wescley
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
4
Eduardo Brock
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Сеара
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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